İftar yemeğini evine götüren genç silahlı saldırıya uğradı
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İftar yemeğini evine götüren genç silahlı saldırıya uğradı

Adana'da elinde tepsisiyle evine iftar yemeğini götüren genç uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

İftar yemeğini evine götüren genç silahlı saldırıya uğradı
27.04.2020 20:14 | Son Güncelleme: 27.04.2020 20:31

Adana'da elinde tepsisiyle evine iftar yemeğini götüren genç uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 21 yaşındaki Mehmet Sait K. fırına verdiği tepsiyi alıp evine gittiği sırada seyir halindeki cipte bulunan ismi öğrenilemeyen 2 kişi, pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açtı. Üzerine ateş açılan Mehmet Sait K. elindeki tepsisiyle birlikte kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren şahıslar hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olay yerinde bulunan boş kovanlarda delil çalışması yaptı.

Saldırganların yakalaması için çalışmalar devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İHA

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