İftar Ver kampanyası: Önceki bağış kampanyasından farkı ne? İftar Ver kampanyası, sanal saldırıya rağmen binlerce kişiden destek alıyor. Peki önceki bağış kampanyasından farkı nedir?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda kalan Ankaralı ihtiyaç sahipleri için başlattığı "Bir iftar da benden" kampanyasının ilk gününde internet sitesine kısa süreli bir sanal saldırı gerçekleşti ancak cumartesi öğle saatlerinden itibaren hayırseverler site üzerinden yeniden iftar paketi almaya başladılar.

Pazar günü öğle saatleri itibariyle yaklaşık 375.000 iftar menüsü yardımı yapılırken her paket 15 TL karşılığında internet ortamından satın alınıyor. Euronews.com'da Görüntüle