MUŞ ÇOBANLAR, RAMAZAN'I MERALARDA GEÇİRİYOR
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MUŞ ÇOBANLAR, RAMAZAN'I MERALARDA GEÇİRİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAYVANCILIKTA her yıl ivme kazanan ve yaklaşık 325 bin büyükbaş, 1 milyon 235 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu Muş'ta, çobanlar Ramazan ayında iftar ve sahurlarını meralarda, sürülerinin başında yapıyor.

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HAYVANCILIKTA her yıl ivme kazanan ve yaklaşık 325 bin büyükbaş, 1 milyon 235 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu Muş'ta, çobanlar Ramazan ayında iftar ve sahurlarını meralarda, sürülerinin başında yapıyor.

Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın merkezlerinden Muş'ta, zorlu geçen kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla beraber birçok besici, koyunlarını daha iyi gelişmeleri için meralarda otlatmaya başladı. Hayvancılıkta her yıl ivme kazanan ve yaklaşık 325 bin büyükbaş, 1 milyon 235 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu kentte, Ramazan ayı dolayısıyla çobanlar iftar ve sahurlarını meralarda, sürülerinin başında yapıyor.

Ailelerinden, evlerinden uzakta sürülerinin başında Ramazan ayını geçiren çobanlar, eşek sırtında taşıdıkları ya da aileleri tarafından iftar saatine yakın araçla kendilerine ulaştırılan yiyeceklerle ezanın okunmasını bekliyor. İftarın ardından çay içip bir süre dinlenen çobanlar, sonrasında ise hayvanlarıyla ilgilenip, sahura kadar uyumaya çalışıyor. Sahuru da yapan çobanlar, otlamaları için koyunları kaldırıp, ertesi gün sabah saatlerinde sulama ve sağım için evin yolunu tutuyor.

Ramazan ayı dolayısıyla iftar ve sahuru ailelerinden uzak hayvanların başında, meralarda açtıklarını söyleyen çoban Mevlüt Uslu, "Mevsim ilkbahar ama memleketimizde hava çok soğuk. Ramazan güzel geçiyor. Orucumuzu, havyanların başında meralarda açıyoruz. Devamlı dağlık alanlardayız, hayvanlar bizim her şeyimiz" diye konuştu

MUŞ ÇOBANLAR, RAMAZAN'I MERALARDA GEÇİRİYOR
MUŞ ÇOBANLAR, RAMAZAN'I MERALARDA GEÇİRİYOR
MUŞ ÇOBANLAR, RAMAZAN'I MERALARDA GEÇİRİYOR
MUŞ ÇOBANLAR, RAMAZAN'I MERALARDA GEÇİRİYOR
MUŞ ÇOBANLAR, RAMAZAN'I MERALARDA GEÇİRİYOR
MUŞ ÇOBANLAR, RAMAZAN'I MERALARDA GEÇİRİYOR
MUŞ ÇOBANLAR, RAMAZAN'I MERALARDA GEÇİRİYOR
MUŞ ÇOBANLAR, RAMAZAN'I MERALARDA GEÇİRİYOR
MUŞ ÇOBANLAR, RAMAZAN'I MERALARDA GEÇİRİYOR
MUŞ ÇOBANLAR, RAMAZAN'I MERALARDA GEÇİRİYOR
MUŞ ÇOBANLAR, RAMAZAN'I MERALARDA GEÇİRİYOR
MUŞ ÇOBANLAR, RAMAZAN'I MERALARDA GEÇİRİYOR
MUŞ ÇOBANLAR, RAMAZAN'I MERALARDA GEÇİRİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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