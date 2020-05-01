İftar ve sahurda hurma yerine incir tüketilmesi çağrısı
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İftar ve sahurda hurma yerine incir tüketilmesi çağrısı

İftar ve sahurda hurma yerine incir tüketilmesi çağrısı
01.05.2020 08:12 | Son Güncelleme: 01.05.2020 08:12

AYDIN Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, ramazan ayında iftar ve sahurda hurma yerine, milli ve yerli olan kuru incirin tüketilmesi tavsiye etti.

AYDIN Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, ramazan ayında iftar ve sahurda hurma yerine, milli ve yerli olan kuru incirin tüketilmesi tavsiye etti. Ülken'in tavsiyesi, Aydın'da büyük destek buldu.

Aydın inciri, dünyada tescillenmiş Gaziantep baklavası ve Malatya kayısısından sonra 3'üncü Türk markası olması ile yıllık 300 milyon dolarlık ihracatla ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. AYTO Başkanı Hakan Ülken de yerli ve milli olan kuru incirin, ramazanda sahur ve iftarda, hurma ile diğer ürünler yerine tüketilmesini tavsiye etti. Bu açıklamaya Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan'dan ve incir satış mağazası sahibi Cavit Ergezen'den destek geldi.

'İNCİR KUTSAL BİR MEYVE'Her ramazanda kuru incir tüketilmesini tavsiye ettiğini belirten AYTO Başkanı Hakan Ülken, "İncir bizim milli ve yerli ürünümüz. Netice itibariyle sadece Aydın'ımızın değil, Türkiye'nin milli ve yerli ürünüdür. Aydın incirinin Avrupa Birliği'ndeki tescili de odamıza aittir. Ramazan ayında iftar ve sahur vaktinde, 'İncir tüketin' diyoruz. İncir aynı zamanda kutsal bir meyvedir. 3 kutsal kitabın içinde de geçer. İftarımızı açarken, hurma veya bir başka ürün yerine tercih edilmesini tavsiye ettiğimiz önemli bir üründür" dedi.  'HEM EKONOMİK AÇIDAN, HEM SAĞLIK AÇISINDAN TAVSİYE EDİYORUM'Ramazanda incir tüketiminin ekonomik bir karşılığı da olacağını dile getiren Ülken, "Doğal olarak bunun ekonomik karşılığı da var. Sadece bizim ihracatçılarımız, devletimiz ve tüccarımız ile bizim çiftçimizde bu işten para kazanıyor. Türkiye'de her yıl 300 milyon dolar ihracatı yapılan bir üründen bahsediyoruz. İç pazar ve iç ticaret hacmi değerlendirildiğinde ise 1 milyar dolarlık bir hacimden bahsedersek buradan da ekmek yiyen çok sayıda çiftçi ailemiz var. Hem ülkemizin kazanması hem de bunların yanı sıra sadece ekonomik boyutu değil sağlık açısında da değerlendirildiğinde incirin tüketilmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.'İNCİR İHRACATI HER YIL DAHA İYİYE GİDİYOR'"Bu yılki kuru incir rekoltemiz yaklaşık 100 bin ton" diyen Ülken şöyle devam etti: "Geçen yıla oranla rekolteden daha yüksek ve kaliteli. Koronavirüsten kaynaklı dünyanın geldiği noktada da virüsün Türkiye ve Avrupa'da yayılması nedeniyle ihracatımızda artmaya başladı. Geçen ayki rakamlara yansıdı bu ayda aynı şekilde devam ediyor. İncir ihracatımız her yıl olduğundan daha iyi bir şekilde devam etmektedir."'KURU İNCİR RAMAZAN'DA TOK TUTAR'Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan da ramazanda incir tüketimini desteklediğini vurgulayarak, faydalarını şöyle sıraladı: "Ramazan ayı insan sağlığı için çok önemli. Özellikle kuru incir, içeriği bakımından baktığımızda içindeki çok fazla miktarda kalsiyum, magnezyum ve vitamin olması nedeniyle ve lif içeriği bakımından ramazanda tok tutan bir ürün. Bu bakımdan ramazan ayında kuru incirin tüketilmesi sağlığımız açısından hem de orucu gün içinde daha rahat geçirilmesi açısından çok faydalı olduğunu biliyoruz. Bunun yanında son yıllarda dünyada da kuru meyve tüketimi artmaktadır. Bizim de Aydın inciri öz değerimizdir.  Tüm dünyaya ihraç ediyoruz. İşletmemizde devamlı çalışıyor. Ülkemize döviz kazandırmak adına hem de yurt içindeki tüketicimize incirlerimizi en sağlıklı şekilde sunmaya çalışıyoruz."'TAMAMEN ORGANİK'

İncir ticareti yaparak geçimini sağlayan Cavit Ergezen de hurma yerine incir tüketin tavsiyesinde bulunulmasının çok doğru olduğunu söyleyerek, "İncir bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bizim bu bölgedeki incirler tamamen organik olup, hiçbir katkı bulunmamaktadır. Hurma yerine biz de inciri tavsiye ediyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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