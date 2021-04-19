İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi: "Niğde tahinlisi"
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İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi: "Niğde tahinlisi"

İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi: 'Niğde tahinlisi'
Anadolu Ajansı / Hamza Tav - Haberler | Güncel

Niğde mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan "Niğde tahinlisi" iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi oluyor.

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Niğde mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan "Niğde tahinlisi" iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi oluyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2020 yılında coğrafi işaret belgesiyle tescillenen "Niğde tahinlisi" lezzeti ve sağlıklı olması nedeniyle ramazan ayında büyük ilgi görüyor.

Niğde'de baba mesleğini sürdüren ve 40 yıldır fırıncılık yapan Azmi Zengin, AA muhabirine, tahinli pidenin yaklaşık bir hafta boyunca bayatlamadan kalabildiğini söyledi.

Özellikle ramazanda tercih edilen geleneksel lezzet tahinli pidenin normal günlerde de sofralardan eksik edilmediğini belirten Zengin, lezzetiyle ön plana çıktığını aktardı.

Ramazan ayında tahinli pideye olan talebin arttığını aktaran Zengin, şunlar kaydetti:

"Tahinli pidenin en önemli özelliği uzun süre bayatlamadan kalabilmesidir. Tok tutması, susatmaması, besleyici ve lezzetli olması nedeniyle çok tercih ediliyor. Kokusu ve damakta bıraktığı lezzetle tercih edilen tahinli pide, üzüm hoşafıyla tüketildiğinde harika oluyor. Bunu herkesin denemesini tavsiye ediyorum. Her geçen gün Türkiye ve yurt dışından tahinli pideye ilgi artıyor. Sosyal medya aracılıyla sipariş alıyorum. ABD'den sipariş alıyorum, özellikle Almanya'ya çok gönderiyorum. Niğde tahinlisinin özelliği tel tel olmasıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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