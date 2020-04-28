İftar vaktinde pastane alevlere teslim oldu
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İftar vaktinde pastane alevlere teslim oldu

İftar vaktinde pastane alevlere teslim oldu Samsun'da iftar vakti çıkan yangında bir pastane alevlere teslim oldu.

İftar vaktinde pastane alevlere teslim oldu
28.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:05

İftar vaktinde pastane alevlere teslim oldu

SAMSUN - Samsun'da iftar vakti çıkan yangında bir pastane alevlere teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde iftar vaktinde bir pastanede henüz bilinmeyen nedenden yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında iş yerinde büyük çapta zarar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(İCÇ-SLH-ÖZ-Y)

İftar vaktinde pastane alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA

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