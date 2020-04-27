İftar vaktinde iş yeri küle döndü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İftar vaktinde iş yeri küle döndü

Samsun'da iftar vakti çıkan yangında bir iş yeri kullanılamaz hale geldi.

İftar vaktinde iş yeri küle döndü
27.04.2020 21:27 | Son Güncelleme: 27.04.2020 21:47

Samsun'da iftar vakti çıkan yangında bir iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde iftar vaktinde bir pastanede henüz bilinmeyen nedenden yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında iş yerinde büyük çapta zarar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Haber
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal
Mardin'de sokağa çıkma yasağı denetimlerinde esnafı tokatlayan polis, görevden alındı Haber
Mardin'de sokağa çıkma yasağı denetimlerinde esnafı tokatlayan polis, görevden alındı
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haber
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı Haber
Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı
4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak Haber
4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi Haber
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine 'Aptallar topluluğu' deyip engelledi
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu"...
Maradona'nın futbol özlemi arttı: Kız arkadaşımı görecekmişim gibi hissediyorum
Maradona'nın futbol özlemi arttı: Kız arkadaşımı görecekmişim gibi hissediyorum
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi video konferansla toplandı: 1-2-3 Mayıs için sokağa çıkma yasağı masada
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi video konferansla toplandı: 1-2-3 Mayıs için sokağa çıkma yasağı masada
Otobüse çarpan araç sürücüsü, hakimiyetini kaybederek Aksaray Yeraltı Çarşısı'na uçtu
Otobüse çarpan araç sürücüsü, hakimiyetini kaybederek Aksaray Yeraltı Çarşısı'na uçtu
TÜBİTAK Başkanı: Koronavirüs projelerine başvuranların 3'te 2'si kadın araştırmacı
TÜBİTAK Başkanı: Koronavirüs projelerine başvuranların 3'te 2'si kadın araştırmacı
Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine döndü
Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine döndü
Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu
Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu
İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek: Ali Erbaş hocamızı seviyoruz
İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek: Ali Erbaş hocamızı seviyoruz
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 900 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 900 bini geçti
Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı
Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı
ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
Hollandalı futbolcu Babel'den Galatasaray'a gönderme: Ben bitti demeden bitmeyecek
Hollandalı futbolcu Babel'den Galatasaray'a gönderme: Ben bitti demeden bitmeyecek
Yeni Zelanda, korona mücadelesine karşı verdiği savaşta 'zafer' ilan etti
Yeni Zelanda, korona mücadelesine karşı verdiği savaşta 'zafer' ilan etti
Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar sokaklara akın etti
Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar sokaklara akın etti
Falcao'nun menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılmayacak
Falcao'nun menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılmayacak
İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı
İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı
Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım
Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım
Neymar'ın annesi, aşçı ile ilişkisi ortaya çıkan genç sevgilisini evden kovdu
Neymar'ın annesi, aşçı ile ilişkisi ortaya çıkan genç sevgilisini evden kovdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Engin Altay Ekrem İmamoğlu Berat Albayrak Fahrettin Altun
Magazin Hadise Deniz Seki Ajda Pekkan Rafet El Roman
Spor Falcao Fatih Terim Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Kadın Avrupa Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: İftar vaktinde iş yeri küle döndü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 22:58:45. #1.15#
title