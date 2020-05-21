İftar vakti sıcak saatler...Gözleme yaparken evi yaktılar
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İftar vakti sıcak saatler...Gözleme yaparken evi yaktılar

Bursa'nın Keles ilçesinde bir evin teras kısmında gözleme yapılırken açık unutulan tandır sacı yangına sebep oldu.

İftar vakti sıcak saatler...Gözleme yaparken evi yaktılar
21.05.2020 10:54 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:55

Bursa'nın Keles ilçesinde bir evin teras kısmında gözleme yapılırken açık unutulan tandır sacı yangına sebep oldu. Alev alev yanan evde yaşayan yaşlı çift yangından komşuları tarafından kurtarılırken küle dönen ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Başak Mahallesinde ikamet eden Mustafa Doğru ve eşi evlerinin çatı kısmında iftar öncesi gözleme yapmak için tandır sacını ateşledi. Gözlemeler olduktan sonra iftar yemeği için alt kata inen yaşlı çift sac ocağı açık unuttu. Rüzgar sebebiyle sac ocağın alevi yere serilen bezleri tutuşturdu. Büyüyen ateş kısa sürede çatıyı sardı. Çatının yandığını farkeden komşular eve koşup yaşlı çifti dışarıya çıkardı. Zirai ilaçlama tankerine su dolduran köylüler yangına ilk müdahaleyi yapıp alevleri bir süre sonra söndürmeyi başardı. İlçe merkezinden gelen itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Evin çatı kısmı kısa sürede küle dönerken evin büyük bir bölümünde de hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri yangınla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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