İFTAR VAKTİ ÇIKAN YANGINI SÖNDÜRÜP ORUÇLARINI AÇTILAR
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İFTAR VAKTİ ÇIKAN YANGINI SÖNDÜRÜP ORUÇLARINI AÇTILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AMASYA'da iftar vakti 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AMASYA'da iftar vakti 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın söndürüldükten sonra ezan okununca, itfaiye ve jandarma ekipleri çevredekilerin ikramıyla hasar oluşan evin önünde oruçlarını açtılar.

Merkeze bağlı Kızseki köyünde M.G.'ye ait 2 katlı ahşap evde akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark edip dışarı çıkan ev sakinleri ve komşularının haber vermesi üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu hasar oluşan ev kullanılamaz hale geldi.

Bu arada itfaiye ve jandarma ekipleri, evde soğutma çalışması yaptığı esnada ezan okununca, köy sakinlerinin ikramıyla oruçlarını açtılar.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

İFTAR VAKTİ ÇIKAN YANGINI SÖNDÜRÜP ORUÇLARINI AÇTILAR
İFTAR VAKTİ ÇIKAN YANGINI SÖNDÜRÜP ORUÇLARINI AÇTILAR
İFTAR VAKTİ ÇIKAN YANGINI SÖNDÜRÜP ORUÇLARINI AÇTILAR
İFTAR VAKTİ ÇIKAN YANGINI SÖNDÜRÜP ORUÇLARINI AÇTILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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