İftar vakti çıkan yangın korkuttu

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde iftar vakti çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Hacı Zülfikar Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Akça'ya ait evde çıkan yangın bir mahalle sakini tarafından fark edilerek itfaiye ve polise haber verildi. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İftaiye ekipleri evde kimsenin olmaması nedeniyle balkon camından içeri girerek yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında maddi hasar meydana geldi. Yapılan incelemede yangının televizyonun fişinin takılı olduğu pirizden kaynaklandığı belirlendi. İftar için misafirliğe giden Akça ailesi haberi alır almaz eve geldi. Gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadılar.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.