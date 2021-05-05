İftar sonrası aşı yoğunluğu

Koronavirüsle mücadelenin devam ettiği ülkemizde aşılama çalışmaları devam ederken, Ramazan ayı olmasından dolayı vatandaşların bazıları randevularını iftar sonrasına alıyor.

Koronavirüsle mücadelenin devam ettiği ülkemizde aşılama çalışmaları devam ederken, Ramazan ayı olmasından dolayı vatandaşların bazıları randevularını iftar sonrasına alıyor.

Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de koronavirüs aşısı yapılmaya devam ediliyor. Ülkemizde aşılanan kişilerin sayısı 24 milyonu geçerken, Eskişehir'de ise 355 bini buldu. Normalde çalışanlar için akşam saatlerine verilen randevulardan, Ramazan ayının gelmesiyle oruç tutan vatandaşlar da yararlanmaya başladı. Aşı yaptırmak için iftar saatinden sonrasını tercih eden vatandaşlar Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yoğunluk oluşturdu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı