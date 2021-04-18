İFTAR SOFRASINDA ESKİ EŞİNİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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İFTAR SOFRASINDA ESKİ EŞİNİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da bir süre önce boşandığı, uzaklaştırma kararı aldıran Hanım Ç.?yi işlettiği lokantadaki iftar sofrasında bıçakla yaralayan Emin Namdar, çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

KÜTAHYA'da bir süre önce boşandığı, uzaklaştırma kararı aldıran Hanım Ç.?yi işlettiği lokantadaki iftar sofrasında bıçakla yaralayan Emin Namdar, çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Hastanede tedavi gören Hanım Ç.?nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Ali Paşa Mahallesi'nde lokanta işleten Hanım Ç., dün saat 20.15 sıralarında iftar sofrasındayken, bir süre önce boşandığı ve uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Emin Namdar tarafından bıçaklandı. Göğsünden ve sırtından yaralanan Hanım Ç., ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli Namdar ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Geceyi gözaltında geçiren ve ifadesi alınan Namdar, işlemlerinin ardından sevk edildiği Kütahya Adliyesi'de çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama ve uzaklaşma kararını ihlal' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olan Hanım Ç.?nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İFTAR SOFRASINDA ESKİ EŞİNİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İFTAR SOFRASINDA ESKİ EŞİNİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İFTAR SOFRASINDA ESKİ EŞİNİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İFTAR SOFRASINDA ESKİ EŞİNİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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