İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı: Yassı kadayıf Malatya'da, hamurun pişirilmesinin ardından kızartılıp şerbete batırılarak hazırlanan yassı kadayıf, iftar sofralarının vazgeçilmezi arasında bulunuyor.

Malatya'da, hamurun pişirilmesinin ardından kızartılıp şerbete batırılarak hazırlanan yassı kadayıf, iftar sofralarının vazgeçilmezi arasında bulunuyor.

İçerisine tercihe göre ceviz, fındık, fıstık, kaymak gibi ürünler konulduktan sonra kızartılıp şerbete batırılan tatlı ramazanda da yoğun talep görüyor.

Kente gelenlerin tercih ettikleri tatların başında gelen yassı kadayıf, un, maya ve yumurtanın yaklaşık 20 dakikalık lezzet yolculuğunun ardından damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

Yılın her günü satılan ve yöre halkı tarafından tercih edilen yassı kadayıf, ev sahipleri ve konukları için alternatif de oluşturuyor.

Yassı kadayıf imalathanesi işleten Mehmet Emin Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baba ve amcalarından öğrendiği mesleğini 30 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Doğan, yassı kadayıfın hazırlanışını anlatarak, "Yassı kadayıfı yaparken 3 çeşit un ve maya kullanıyoruz. Hamurunu yoğurup, bir süre dinlendiriyoruz. Yassı kadayıf, ramazan ayının olmazsa olmazıdır. Hemen hemen her gün gelip, alıp iftar için evine götüren müşterilerimiz var. Malatya'da ramazan ayı denilince akla yassı kadayıf gelir. Malatya için bir kültürdür. Başka şehirlerde de belki yapılabilir ama Malatya'nın yerini tutamaz. Dışarıdan Malatya'ya gelenler gelir, yassı kadayıfını alır öyle gider." dedi.

"Talep yüzde 90 arttı"

Yassı kadayıf ustası Ramazan Boğa ise yassı kadayıfın kentte yoğun olarak tüketildiğini belirtti.

Ramazan ayının gelmesiyle halkın tatlıya daha çok talep gösterdiğini aktaran Boğa, "Malatya'ya özgü bir tatlıdır. Yassı kadayıfı çeşitlendirmeye başladık. Cevizli, fıstıklı, kaymaklı, sütlü ve aromalı yapıyoruz. Hafif olduğu için ilgi de çok yoğun, vatandaşlar gayet memnun. Ramazan ayında talep yüzde 90 arttı." diye konuştu.

Boğa, iş yerlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerekli tedbirleri aldıklarını da ifade etti.

Müşterileri dükkana girmeden önce kolonyayla karşıladıklarını diye getiren Boğa, "Hijyene de dikkat ediyoruz. Koronavirüs önlemleri kapsamında girişte müşterilere kolonya veriyoruz. Yoğunluğu önlemek için içeriye sırayla alıyoruz. Elemanlarımız maske ve yüz siperliği takıyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA