İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı: Yassı kadayıf
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İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı: Yassı kadayıf

Malatya'da, hamurun pişirilmesinin ardından kızartılıp şerbete batırılarak hazırlanan yassı kadayıf, iftar sofralarının vazgeçilmezi arasında bulunuyor.

İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı: Yassı kadayıf
13.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:12

Malatya'da, hamurun pişirilmesinin ardından kızartılıp şerbete batırılarak hazırlanan yassı kadayıf, iftar sofralarının vazgeçilmezi arasında bulunuyor.

İçerisine tercihe göre ceviz, fındık, fıstık, kaymak gibi ürünler de konulan tatlı ramazanda da yoğun talep görüyor.

Kente gelenlerin tercih ettikleri tatların başında gelen yassı kadayıf, un, maya ve yumurtanın yaklaşık 20 dakikalık lezzet yolculuğunun ardından damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

Yılın her günü satılan ve yöre halkı tarafından tercih edilen yassı kadayıf, ev sahipleri ve konukları için baklavaya alternatif de oluşturuyor.

Yassı kadayıf imalathanesi işleten Mehmet Emin Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babası ve amcalarından öğrendiği mesleğini 30 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Doğan, yassı kadayıfın hamuru için 3 çeşit un ve maya kullandıklarını belirterek, "Yassı kadayıf, ramazan ayının olmazsa olmazıdır. Hemen hemen her gün alıp iftar için evine götüren müşterilerimiz var. Malatya'da ramazan ayı denilince akla yassı kadayıf gelir. Malatya için bir kültürdür. Başka şehirlerde de belki yapılabilir ama Malatya'nın yerini tutamaz. Dışarıdan Malatya'ya gelenler gelir, yassı kadayıfını alır öyle gider." ifadelerini kullandı.

"Talep yüzde 90 arttı"

Yassı kadayıf ustası Ramazan Boğa ise yassı kadayıfın kentte yoğun olarak tüketildiğini belirtti.

Ramazan ayının gelmesiyle halkın tatlıya daha çok talep gösterdiğini aktaran Boğa, "Malatya'ya özgü bir tatlıdır. Son zamanlarda yassı kadayıfı çeşitlendirmeye de başladık. Cevizli, fıstıklı, kaymaklı, sütlü ve aromalı yapıyoruz. Hafif olduğu için ilgi de çok yoğun, vatandaşlar gayet memnun. Ramazan ayında talep yüzde 90 arttı." diye konuştu.

Boğa, iş yerlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerekli tedbirleri aldıklarını da ifade etti.

Müşterileri dükkana girmeden önce kolonyayla karşıladıklarını belirten Boğa, "Hijyene de dikkat ediyoruz. Koronavirüs önlemleri kapsamında girişte müşterilere kolonya veriyoruz. Yoğunluğu önlemek için içeriye sırayla alıyoruz. Elemanlarımız maske ve yüz siperliği takıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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