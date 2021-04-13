İftar sofraları Yunusemre'yle bereketleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İftar sofraları Yunusemre'yle bereketleniyor

İhlas Haber Ajansı / SADIK CANGEL - Haberler | Güncel

İftar sofraları Yunusemre'yle bereketleniyor Yunusemre Belediyesi, ramazan ayı boyunca yüzlerce ihtiyaç sahibi ailenin iftar sofralarını donatacak Yunusemre Belediyesi tarafından hazırlanan sıcak yemekler yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye iftardan önce ulaştırılarak ramazan bereketi yaşatılıyor.

Mesut Özil, Kızılay'ın Ramazan kampanyasına 100.000 euro bağışladı
Mesut Özil, Kızılay'ın Ramazan kampanyasına 100.000 euro bağışladı
Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler
Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler

İftar sofraları Yunusemre'yle bereketleniyor

Yunusemre Belediyesi, ramazan ayı boyunca yüzlerce ihtiyaç sahibi ailenin iftar sofralarını donatacak

MANİSA - Yunusemre Belediyesi tarafından hazırlanan sıcak yemekler yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye iftardan önce ulaştırılarak ramazan bereketi yaşatılıyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da pandemiden dolayı toplu iftarların olmaması nedeniyle Yunusemre Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların sıcak yemeklerini evlerine ulaştırıyor. Her gün 500 aileye sıcak yemek ulaştıracak olan belediye ramazan boyunca da 10 bin erzak paketinin dağıtımını gerçekleştirecek.

Manisa'nın 250 bini geçen nüfusuyla en büyük ilçesi olan merkez Yunusemre Belediyesi ekipleri, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte binlerce ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımı ulaştırırken bir yandan da yemeğini yapamayacak durumda olan vatandaşların evlerine sıcak iftar yemeği ve pide götürüyor. Tespit edilen yaşlı, engelli, kimsesiz ve ağır hastalıkları bulunan, yemeğini yapamayacak durumda olan vatandaşların evlerine; pide, çorba, sulu yemek, pilav, tatlı, içecek gibi 6 çeşitten oluşan iftar menüsü, Yunusemre Belediyesi ekipleri tarafından ulaştırılıyor.

"Vatandaşımızın ayağına giderek bir nebze olsun mutlu etmek istiyoruz"

Ramazan ayının bereket ve paylaşım ayı olduğunu kaydeden Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, "Manisa'nın Yunusemre Belediyesi olarak her gün 500 vatandaşımıza sıcak iftar yemeği dağıtıyoruz. Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğümüz olarak güzel bir ekip çalışması yürütüyoruz. Meclis üyelerimiz, hayırsever vatandaşlarımız ve belediyemizin katkılarıyla çorbamız, yemeğimiz, pilavımız, tatlımız, ayranı ve pidesi olmak üzere her gün iftardan önce vatandaşlarımıza sıcak iftar yemeği dağıtıyoruz. Marifetli ustalarımızın lezzetli ellerinde kazanlar kaynıyor, ramazanın bereketiyle de inşallah oruçlarımız kabul olur. Daha güzel bir şekilde vatandaşlarımıza ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah Ramazan Bayramına da Allah ermeyi nasip eder. Bununla beraber 10 bin üzerinde de erzak kolisi dağıtıyoruz. Ramazan paylaşma ayıdır. Pandemi nedeniyle toplu iftarlar yapamıyoruz. Dolayısıyla bu yalnız geçirdiğimiz ramazan ayında da vatandaşlarımızın ayına giderek onları bir nebze mutlu etmeye çalışıyoruz." dedi.

"Hayırseverlerin katkılarını bekliyoruz"

Büyük bir özveriyle çalışmalarına başladıklarını kaydeden Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mehmet Ali Saygın ise şunları söyledi:

"Bereketli ramazan günlerinin başlamasıyla ne yazık ki bu sene de dostlarımızdan, vatandaşlarımızdan, arkadaşlarımızdan ve yakınlarımızdan uzakta bir iftar sofralarında ramazanı geçirmek zorunda kalıyoruz. Bugünleri aramızdaki mesafeyi kaldırmak babında yemeğini pişiremeyecek durumda olan, hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza iftardan önce yemeklerini personelimiz aracılığıyla yetiştirmeye çalışacağız. Bu arada yine aynı şekilde personelimiz aracılığıyla yemeğini pişirecek durumda olan vatandaşlarımıza erzak kolilerini teslim etmekteyiz. Hayırsever vatandaşlarımızın katkılarını çok önemsiyoruz. Her zaman olduğu gibi Yunusemre Belediyemize desteklerini bu konuda bekliyoruz. Bağışları olduğu zaman belediyemizin hesap numarasına koli yada yemek olarak sayı belirterek bağışta bulunabilirler. Biz de bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırırız. Ramazan ayında bu yardımlar daha da büyük bir hız kazanıyor. Hızımız artıyor. Normal dönemde 100-200 aileye yardım olabiliyor bu değişiyor azalabiliyor veya artıyor. Ramazanda bu yardımlar artıyor. İlçemizde bir değerlendirme yaptığımızda yemeğe ihtiyaç olarak 450-500 aile olacağını tahmin etmiştik. Nitekim de yaptığımız incelemeler sonucunda 500 aileye ulaştık. Artabiliyor azalabiliyor ama fazla fark olmuyor. Şuan ilçemizdeki 500 ihtiyaç sahibine ulaşıyoruz."

İftarda sofralarında sıcak yemek ulaşan vatandaşların ağzından çıkan tek kelime ise 'Allah razı olsun' olurken belediyeye teşekkür ettiler.

İftar sofraları Yunusemre'yle bereketleniyor
İftar sofraları Yunusemre'yle bereketleniyor
İftar sofraları Yunusemre'yle bereketleniyor
İftar sofraları Yunusemre'yle bereketleniyor
İftar sofraları Yunusemre'yle bereketleniyor
İftar sofraları Yunusemre'yle bereketleniyor
İftar sofraları Yunusemre'yle bereketleniyor
İftar sofraları Yunusemre'yle bereketleniyor
İftar sofraları Yunusemre'yle bereketleniyor
İftar sofraları Yunusemre'yle bereketleniyor
İftar sofraları Yunusemre'yle bereketleniyor
İftar sofraları Yunusemre'yle bereketleniyor
İftar sofraları Yunusemre'yle bereketleniyor
İftar sofraları Yunusemre'yle bereketleniyor
İftar sofraları Yunusemre'yle bereketleniyor
İftar sofraları Yunusemre'yle bereketleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK CANGEL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Müjde Ar Cem Yılmaz Burak Sergen Mustafa Üstündağ
Spor Ersun Yanal Gökhan Töre Ali Palabıyık Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İftar sofraları Yunusemre'yle bereketleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 20:13:12. #1.16#
title