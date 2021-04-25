İFTAR SAATİNDE SEFERDE OLAN OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ, YEMEĞİNİ YOLCU İLE PAYLAŞTI
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İFTAR SAATİNDE SEFERDE OLAN OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ, YEMEĞİNİ YOLCU İLE PAYLAŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü sürücüsü Arif Korkmaz, yolda iftar saati gelince aracı durağa çekerek yolcu ile yemeğini paylaştı.

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü sürücüsü Arif Korkmaz, yolda iftar saati gelince aracı durağa çekerek yolcu ile yemeğini paylaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait İzmit-Hereke arasında çalışan 190 hat nolu otobüsü kullanan Arif Korkmaz, dün akşam Hereke yönünde sefer yaptığı sırada Körfez ilçesi şehir merkezini geçerken, iftar saati ezan okundu. O sırada aracında tek yolcu bulunan Korkmaz, yolcuya niyetli olup olmadığını sordu. Yolcunun 'Evet yanıtını vermesi üzerine, otobüsü güzergahtaki ilk durağa yanaştıran Korkmaz, yanındaki yemeğini yolcu ile paylaşarak orucunu açtı. Belediyenin kendisi için hazırladığı sandviçi ikiye bölen sürücü Korkmaz, yanındaki hurma ve suyla birlikte yolcusuna ikramda bulundu. Sürücüden aldığı yemek ile orucunu açan yolcu, 'Allah razı olsun diyerek teşekkür etti.

İFTAR SAATİNDE SEFERDE OLAN OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ, YEMEĞİNİ YOLCU İLE PAYLAŞTI
İFTAR SAATİNDE SEFERDE OLAN OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ, YEMEĞİNİ YOLCU İLE PAYLAŞTI
İFTAR SAATİNDE SEFERDE OLAN OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ, YEMEĞİNİ YOLCU İLE PAYLAŞTI
İFTAR SAATİNDE SEFERDE OLAN OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ, YEMEĞİNİ YOLCU İLE PAYLAŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Halk otobüsü şoförü, iftar vaktinde yemeğini yolcusu ile paylaştı
Halk otobüsü şoförü, iftar vaktinde yemeğini yolcusu ile paylaştı
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