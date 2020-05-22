İftar saatinde çıkan yangın evi kül etti
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İftar saatinde çıkan yangın evi kül etti

BURSA (İHA) – Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iftara yarım saat kala çıkan yangın evi kül etti.

İftar saatinde çıkan yangın evi kül etti
22.05.2020 22:50 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:53

BURSA (İHA) – Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iftara yarım saat kala çıkan yangın evi kül etti. Yangın yaklaşık 1 saatte söndürülürken, yaşlı çift yanan evlerinin yanında gözyaşı döktü.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.45 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Üreğil Mahallesi'nde İsmet Mutluay'ın eşi Şerif Hanım Mutluay'ın evin bahçesinde olduğu esnada evin girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevreden gelen vatandaşların da müdahale ettiği yangın kısa sürede tüm evi kapladı.

Büyük panik yaşanırken, yangın kısa sürede tüm evi sardı. Ev sahipleri İsmet ve Şerif Mutluay yanan evlerini gözyaşları içinde izledi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik uğraşı sonrasında kontrol altına alınırken, sağlık ekipleri ise ev sahiplerine müdahalede bulundu. Yangında tüm ev küle dönerken, jandarma ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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