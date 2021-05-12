İftar saatinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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İftar saatinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / SELÇUK AKYOL - Haberler | 3. Sayfa

İftar saatinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü Düzce'de İftar saatinde çıkan yangında iki katlı evin üst katı kullanılmaz hale geldi.

İftar saatinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

DÜZCE - Düzce'de İftar saatinde çıkan yangında iki katlı evin üst katı kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri tarafından hemen müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.

Düzce'nin Çilimli ilçesi Ulucami Mahallesi Şehit Fikri Öztürk Caddesi'nde Nurettin Karslıoğlu'na ait iki katlı evin üst katında tahminlere göre elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Yatak odasında başlayan yangını odaya giren ev sahibi fark etti. Vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerine haber veren Karslıoğlu'nun ihbarının ardından olay yerine Çilimli ve Düzce Belediyesi itfaiye Müdürlüğü bağlı ekipler geldi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Yangında iki katlı evin üst katı kullanılmaz hale gelirken yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

İftar saatinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
İftar saatinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
İftar saatinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
İftar saatinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK AKYOL

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