Restoranın Ortası Çöktü, İftara Gelen Vatandaşlar Çukura Düştü! O Anlar Kamerada
İstanbul Avcılar'da dün iftar saatinde bir restoranın zemininde çökme meydana geldi. İftar için restoranda bulunan vatandaşlar, restoranda oluşan çukura düştü. O anlar kameraya kaydedildi.
İstanbul Avcılar'da dün iftar saatinde bir restoranın zemininde çökme meydana geldi. İftar için restoranda bulunan vatandaşlar, restoranda oluşan çukura düştü. Yaşanan can pazarı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
RESTORANIN ORTASI BİR ANDA ÇÖKTÜ
Avcılar'ın Cihangir Mahallesi'nde bir restoranda yaşanan olayda, iftar için restorana gelen vatandaşlar, bir anda büyük bir gürültü ile çöken zeminin içerisine düştü. Yaşanan olay sonrası adeta bir can pazarı yaşandı.
O ANLAR KAMERADA
Zeminin çökmesiyle oluşan çukura düşen vatandaşlar, restoran görevlileri tarafından tek tek çıkartıldı. O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.
1 KİŞİ YARALANDI
Yaşanan kazada 1 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
YORUMLAR (17)
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Allahin cezalari..insanlar bir lokma birsey yicekti zikkim ettiniz..karpuz peynir yerim ama evimde yerim..iftar menusu diye bir de milleti.kazikliyorlar..Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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AVCILAR DEPREM BÖLGESİ...UNUTMAYALIM..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Burdan da anliyoruz ki, bu felaketlerin nedeni allahtan degil binanin yapim hatasindan dir. . . Gecmis olsun!Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Avcılar sakat yer arkadaş...Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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o ana değil o andan sonrasına, yani haber değeri taşımayan kısmına ait görüntüler..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır