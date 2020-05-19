İftar saati evinin balkonunda Ebabil kuşu buldu
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İftar saati evinin balkonunda Ebabil kuşu buldu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir kişi evinin balkon camında, iftar saatinde Ebabil kuşu buldu.

İftar saati evinin balkonunda Ebabil kuşu buldu
19.05.2020 00:15 | Son Güncelleme: 19.05.2020 00:15

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir kişi evinin balkon camında, iftar saatinde Ebabil kuşu buldu.

Hatay'da iftar saat geldiğinde evinin balkon camına konan kuşu gören Raşit Tansal, farklı bir tür olduğunu düşünerek kuşu evin içerisine aldı. Kuşa bakmaya başlayan Tansal, kuşun Fil suresinin anlattığı ve bir çok dini hikayeye konu olan Ebabil kuşu olduğunu fark etti. Tansal kuşa evinde bakıyor.

Raşit Tansal kulun iftar vakti cama konduğunu belirterek," Elime aldım havaya attım, uçsun diye ama uçmadı. Yemini verdikten sonra internetten araştırma yaptım. Kuşun Ebabil kuşu olduğunu öğrendim. Kuş uçamıyor, yetkilerin gelip kuşu almasını istiyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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