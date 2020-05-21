İftar paketleri Mendereslilerle buluştu
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İftar paketleri Mendereslilerle buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen iftar paketleri Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

İftar paketleri Mendereslilerle buluştu
21.05.2020 09:59 | Son Güncelleme: 21.05.2020 09:59

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen iftar paketleri Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Biz Varız" dayanışma kampanyası kapsamında gönüllülerin desteği ile hazırlanan iftar paketleri, Menderes'te vatandaşlara dağıtıldı. 5 bin iftar paketinin dağıtımına Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, CHP Menderes İlçe Başkanı Gizem Ergün ve CHP'li belediye meclis üyeleri de katıldı.

"Onların sesi olmaya devam edeceğiz"

Uygulamayla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Ramazan'ın birlik ve beraberliğini Menderes'imizde yaşamaya devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için erzak yardımlarımızı sürdürürken, İzmir Büyükşehir Belediyemizin başlattığı 'Biz Varız' dayanışma kampanyası kapsamında hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle oluşan iftar paketlerini Menderes'imizin köylerindeki vatandaşlarımızla buluşturduk. Tüm hemşehrilerim adına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer başta olmak üzere Büyükşehir çalışanlarına ve hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Her şey Menderes için diyerek çıktığımız hizmet yolculuğumuzda vatandaşlarımızın yanında olmaya, onların sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kayalar ve Soyer'e teşekkür

CHP Menderes İlçe Başkanı Gizem Ergün de, sevgi, hoşgörü ve dayanışma ayı Ramazan'da Menderesli vatandaşların unutulmadığını kaydederek, "Gerek ilçe başkanlığı olarak gerekse hem Menderes Belediyemiz hem de İzmir Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle Ramazan'da vatandaşlarımızla buluşmaya, onlara destek olmaya devam ediyoruz. Menderes'imizin her bir ferdi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Destekleri ve dayanışma ruhunu ilçemizde en iyi şekilde yansıttıkları için Menderes Belediye Başkanımız Mustafa Kayalar ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e teşekkür ederim" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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