İftar öncesi aşevine ziyaret
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İftar öncesi aşevine ziyaret

İftar öncesi aşevine ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da çeyrek asırdır ihtiyaç sahibi bin aileye sıcak yemek hizmeti sunan Şanlıurfa Aşevi bu Ramazan ayında da vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Şanlıurfa'da çeyrek asırdır ihtiyaç sahibi bin aileye sıcak yemek hizmeti sunan Şanlıurfa Aşevi bu Ramazan ayında da vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Yardımseverler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin destekleriyle vatandaşlara iftarda sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, beraberinde Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ile birlikte çeyrek asırdır hayırseverlerin destekleriyle Şanlıurfa'da dar gelirli ailelere yönelik yardımda bulunan Şanlıurfa Aşevini ziyaret etti. Aşevinde sürdürülen çalışmalar hakkında yetkili Ali Topal'dan bilgi alan Başkan Beyazgül, yardım almaya gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlarla da kısa süreli sohbet ederek Ramazan aylarını tebrik etti. Başkan Beyazgül ayrıca bazı vatandaşların ilettiği ihtiyaçlar için gereğinin yapılması yönünde ilgili birim müdürüne talimat vererek yerine getirilmesini söyledi.

İhtiyaç sahibi vatandaşların sefer taslarını elleriyle doldurarak yemek dağıtımına eşlik eden Başkan Beyazgül, "İnsanlara hizmet etmek hayırlı bir ibadet yerine geçmektedir. Beni en çok mutlu eden şey sizlere yardım etmek ve sizlere yardım edildiğini görmektir. Sizlerden dualarınızı bizlerden esirgememenizi istirham ediyorum. Her birinizin sorun ve sıkıntılarının çok olduğunu biliyorum. Ev ziyaretleri sırasında da bunları görünce annenin bir ev için ne kadar kıymetli olduğunu da anlıyorum. Sizler buraya çocuklarınız için geliyorsunuz. Çocuklarınız sizin her şeyiniz, sizler de evinizin direğisiniz" dedi.

Şanlıurfa Aşevi Yetkilisi Ali Topal ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya, onların sofralarına sıcak yemek koymaya devam edeceklerini belirterek desteklerini esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül olmak üzere yardımlarını esirgemeyenlere ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür etti. - ŞANLIURFA

İftar öncesi aşevine ziyaret
İftar öncesi aşevine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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