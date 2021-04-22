İftar dayanışmasında destek miktarı 1 milyon lirayı aştı
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İftar dayanışmasında destek miktarı 1 milyon lirayı aştı

İftar dayanışmasında destek miktarı 1 milyon lirayı aştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çağrısıyla Ramazan ayı için başlatılan "Biz Varız" dayanışması kapsamında, bugüne kadar 1 milyon 26 bin liralık iftar yemeği paketi satın alındı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çağrısıyla Ramazan ayı için başlatılan "Biz Varız" dayanışması kapsamında, bugüne kadar 1 milyon 26 bin liralık iftar yemeği paketi satın alındı. Büyükşehir Belediyesi, Ramazan'ın başından bu yana 35 bin 469'u bağış olmak üzere 103 bin 680 kişilik iftar yemeği dağıttı.

Ramazan ayı başladığından bu yana iftar yemeği paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 35 bin 469'u bağış olmak üzere 103 bin 680 kişilik iftar yemeği dağıttığını bildirdi. Yurt içi ve dışından katılımcılar, "Biz Varız" dayanışması kapsamında Bizİzmir dijital platformları ve Halkın Bakkalı web sitesi üzerinden 1 milyon 26 bin liralık iftar yemeği paketi satın aldı. Belirlenen mahallelerde iftar yemeği paketleri ve gıda kolilerinin evlere teslim edildiğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dayanışmaya katkıda bulunanların her geçen gün arttığını belirterek, "Ramazan ayı boyunca 400 bin kişilik iftar yemeği dağıtmayı hedefliyoruz. Bu konuda katkı sağlayan herkese tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

Detaylar Bizİzmir'de

İftar yemeği paketi ve gıda kolisi satın almak isteyenler Bizİzmir web sitesinin ya da Bizİzmir mobil uygulamasının ana sayfasındaki "Dayanışma Noktası" sekmesine tıklayarak Halkın Bakkalı'nın ilgili sayfasına gidebiliyor. Vatandaşlar, burada farklı fiyat seçenekleriyle sunulan üç farklı iftar yemeği paketi ile gıda kolisinin detaylarını görebiliyor.

42 bin 500 aileye gıda ve hijyen kolisi dağıtımına da başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, aralarında 65 yaş üstü, şehit yakını ve gazilerin de bulunduğu 42 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye ise toplam 10 milyon 625 bin TL bayram yardımı yapacak.

Aile fertlerinin banka hesaplarına yatırılacak 250'şer lira bayram öncesi çekilebilecek. Büyükşehir, Ramazan Bayramı öncesi 65 yaş üstü vatandaşlar, şehit yakını ve gaziler için bayram şekeri ve kolonyanın da bulunduğu bayramlık hediye paketi de verecek. - İZMİR

İftar dayanışmasında destek miktarı 1 milyon lirayı aştı
İftar dayanışmasında destek miktarı 1 milyon lirayı aştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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