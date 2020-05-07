İftar çadırları kurulamayınca yemekler evlere taşınıyor
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İftar çadırları kurulamayınca yemekler evlere taşınıyor

İftar çadırları kurulamayınca yemekler evlere taşınıyor
07.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:02

ABDULLAH SÖYLEMEZ/CÜNEYT ÇELİK - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl iftar çadırlarının kurulmadığı Kars ve Ağrı'da iftar yemekleri, Türk Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi aileler ile görevi başındaki personele ulaştırılıyor.

ABDULLAH SÖYLEMEZ/CÜNEYT ÇELİK - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl iftar çadırlarının kurulmadığı Kars ve Ağrı'da iftar yemekleri, Türk Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi aileler ile görevi başındaki personele ulaştırılıyor.

Türkiye'nin 81 ili ve yurt dışında mazlum ile mağdurun umudu olan Türk Kızılay, Kars ve Ağrı'da ramazanda ihtiyaç sahibi vatandaşların iftar ve sahur sofrasını donatıyor.

Mahallelerde maddi durumu iyi olmayanları önceden tespit eden Kızılay, bu ailelerin ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu ile gideriyor. Kızılay, servislerle mahallelerde ev ev dolaşarak ihtiyaç sahiplerine yemekleri ulaştırıp onların yüzlerini güldürüyor.

"6 bin kişinin yemeklerini evlerine ulaştırıyoruz"

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan öncesinde günlük 3 bin kişiye yemek verdiklerini söyledi.

Koronavirüs salgını ve ramazan dolayısıyla aşevinin günlük kapasitesini iki katına çıkardıklarını anlatan Tatlı, şöyle konuştu:

"Aşevlerimizden 6 bin kişinin yemeklerini sefer taslarıyla evlerine kadar ulaştırıyoruz. Suriyeli, İranlı, Afgan ve Pakistanlı göçmen ailelerin de yemeklerini sıcak şekilde araçlarla evlerine kadar götürüyoruz. Ramazan boyunca kapısını çalmadığımız hiçbir insan bırakmayacağız."

"Herkes üzerine düşeni yapıyor"

Türk Kızılay Kars Şubesi Başkanı Sıddık Demir de kentte birçok kurumun seferber olmasıyla vatandaşlara zengin bir iftar yemeği sunduklarını anlattı.

Koronavirüs nedeniyle iftar çadırı kuramadıklarına işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Burada hazırlanan yemekler paketlenerek aile sayısına göre evlerine götürülüyor. Koronavirüs nedeniyle daha dikkatli davranıyoruz ve tek kullanımlık kapları kullanıyoruz. Hijyenik şekilde, tüm önlemler alınarak yaklaşık 150 aileye yemekler ulaştırılıyor. Görevi başında olan kamu görevlilerine de iftar yemeği dağıtıyoruz. Çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yapıcı, olumlu dönüşler var. İhtiyaç sahibi aileler bizlere ulaşmaya devam ediyor. Kişi sayısı artıyor, herkese ulaşmaya devam ediyoruz. Kars halkının da bu manada desteklerini bekliyoruz. Bütün paydaşlarla görev dağılımı yapıldı, herkes üzerine düşeni yapıyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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