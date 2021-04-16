Son dakika haberi... İftar çadırı kurulmadı ama kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynadı
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Son dakika haberi... İftar çadırı kurulmadı ama kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynadı

Son dakika haberi... İftar çadırı kurulmadı ama kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynadı
İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ - Haberler | Güncel

Son dakika genel haberine göre İftar çadırı kurulmadı ama kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynadı -Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da iftar çadırı kurulmaması nedeniyle, Elazığ Belediyesi tarafından kazanlar yakıldı, her gün 600 kişilik sıcak yemek hazırlanarak, evlere teslim...

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İftar çadırı kurulmadı ama kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynadı

-Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da iftar çadırı kurulmaması nedeniyle, Elazığ Belediyesi tarafından kazanlar yakıldı, her gün 600 kişilik sıcak yemek hazırlanarak, evlere teslim edilmeye başlandı

ELAZIĞ - Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da iftar çadırı kurulmaması nedeniyle, Elazığ Belediyesi tarafından kazanlar yakıldı, her gün 600 kişilik 3 çeşit sıcak yemek hazırlanarak, evlere teslim edilmeye başlandı.

Türkiye'de Korona virüs salgını dolayısı ile iftar çadırlarının kurulamadığı ikinci Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelere her ilde olduğu gibi Elazığ'da da destek olunuyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Hayır Çarşısı mutfağında aşçılar tarafından kazanlar kuruldu, her gün 600 kişiye yetecek kadar 3 çeşit yemek yapılmaya başlandı. Aşçıların sabahtan başladığı mesaide öğlene kadar hazırlanan kazanlarda pişirilmeye başlanan yemekler, iftar saati yaklaşmaya başladığında presli makinelerde sıcak ve hijyenik olarak paketleniyor. Özenle hazırlanan, paketlenen 3 çeşit yemek ihtiyaç sahibi ailelerin ise kapılarına kadar ulaştırılarak teslim ediliyor. Özellikle yaşlı, engelli,yalnız ve ihtiyacı bulunan aileler öncelik vererek hayır duası alıyor.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, "İnşallah pandemi ortamındaki yaşanan sıkıntılarında biran önce ortadan kalkmasına Allah'tan diliyoruz. Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları özellikle sosyal anlamda güzel çalışmalar yapıyor. Bu yıl pandemiden dolayı İftar çadırları kurulmadı. Evlerimizde yaşlılara, bakıma muhtaç kişilere, engelli vatandaşlarımıza, bize gelen taleplere, daha önce evde bakım hizmeti verilen kişilere iftarda bir nebze yardımcı olabilmek amacıyla yemek götürüyoruz. Belediyemizin hayır çarşısı içerisinde hazırlanan yemeklerimiz, yine kendi personelimiz ve araçlarımız tarafından ciddi bir çalışma ile vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Tüm bu çalışmalarımız insanımıza en iyi hizmeti yapmak içindir" dedi.

Son dakika haberi... İftar çadırı kurulmadı ama kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynadı
Son dakika haberi... İftar çadırı kurulmadı ama kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynadı
Son dakika haberi... İftar çadırı kurulmadı ama kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynadı
Son dakika haberi... İftar çadırı kurulmadı ama kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynadı
Son dakika haberi... İftar çadırı kurulmadı ama kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynadı
Son dakika haberi... İftar çadırı kurulmadı ama kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynadı
Son dakika haberi... İftar çadırı kurulmadı ama kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynadı
Son dakika haberi... İftar çadırı kurulmadı ama kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynadı
Son dakika haberi... İftar çadırı kurulmadı ama kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynadı
Son dakika haberi... İftar çadırı kurulmadı ama kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynadı
Son dakika haberi... İftar çadırı kurulmadı ama kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynadı
Son dakika haberi... İftar çadırı kurulmadı ama kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynadı
Son dakika haberi... İftar çadırı kurulmadı ama kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynadı
Son dakika haberi... İftar çadırı kurulmadı ama kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynadı
Son dakika haberi... İftar çadırı kurulmadı ama kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynadı
Son dakika haberi... İftar çadırı kurulmadı ama kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynadı
Son dakika haberi... İftar çadırı kurulmadı ama kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ

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