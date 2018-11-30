Ifs, İşletmeleri Geleceğe Hazırlayan Çözümler Sunuyor

IFS Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Göksel Sanbay, dünyanın en büyük kurumsal yazılımlarından biri olan IFS'in hangi alanlarda faaliyet gösterdiğini, çalışmalarını ve referanslarını Wise TV'ye anlattı. Müşterilerinin IFS'i neden tercih ettiklerine de değinen Sanbay, ERP seçme sürecinde olan işletmelere önemli tavsiyelerde bulundu