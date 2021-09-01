İfraz ne demek? İfraz anlamı ne?
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İfraz ne demek? İfraz anlamı ne?

İfraz ne demek? İfraz anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan İfraz, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, İfraz ne demek? İfraz anlamı ne? İşte, İfraz kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen İfraz kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, İfraz anlamı ne? İfraz ne demek?

İFRAZ NE DEMEK?

ifraz Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

(ifra:zı), Arapça ifraz

1. isim, eskimiş Bir arazinin bölünmesi, parsellere ayrılması.

2. isim, eskimiş, biyoloji Salgı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

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İfraz ne demek? İfraz anlamı ne? - Haberler
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