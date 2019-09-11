Ifo/thum: libra gelişmekte olan piyasalara daha fazla bağımsızlık sağlayabilir

11.09.2019 16:44

Almanya merkezli Ifo Ekonomik Araştırmalar Merkezi Dresden Şubesi Direktörü Marcel Thum, Facebook'un kripto para projesi Libra'nın, gelişmekte olan ülkelerdeki kişilere daha yüksek finansal bağımsızlık olanağı sağlayabileceğine işaret etti.

Thum ve Dresden Teknik Üniversitesi Uluslararası Parasal Ekonomiler Profesörü Stefan Eichler'in yazdığı ve Ifo Schnelldienst'te yayınlanan makalede, Libra'nın olası yararlarına yönelik şu değerlendirme yer aldı:

"Çoğu gelişmekte olan ülkenin merkez bankaları, hükümetin bir kolu olarak kullanılıyor ve bu durum da enflasyona, paranın değer kaybetmesine ve birikimlerin değer kaybetmesine yol açıyor. Libra, bu ülkedeki kişilerin böylesine bir baskıdan korunmalarına yardımcı olabilir.

"Gelişmekte olan ülkelerde genellikle en yoksul kesim finansal sisteme erişmekte güçlük çekiyor, borç alımlarında çok yüksek faiz ve uluslararası transfer işlemlerinde çok yüksek hizmet ücreti ödemek zorunda kalıyor."

Bunun yanında Thum ve Eichler, Libra Birliği'ne dahil olan şirketlerin tamamen dürüst olmayabileceklerine dikkat çekerek şu uyarıyı yaptı:

"Libra Birliği, söz konusu kripto para biriminin insanlığa yönelik faydalarına dikkat çekiyor fakat katılımcı şirketlerin buradaki yerleri tamamen fedakarlık taşımıyor olabilir. Sistem hazır olup çalışmaya başladığında bu şirketler de sikke vergisinden yararlanmak isteyecekler. Nihayetinde Libra Birliği, faiz içermeyen Libra'nın piyasaya çıkarılmasını karşılamak için faizi olan devlet tahvilleri veya banka mevduatları alacak."

Bütün işlemlerin saklanaca olması sebebiyle kullanıcı verisinin Libra Birliği için önem taşıyan bir konumda olacağı belirtilen yazıda, bu durumun birliğin ayrıca kullanıcıların ödeme davranışları yanında ödeme ve mal akışı analizi yapabilmesine olanak sağlayacağı vurgulandı.

Thum ve Eichler, bağımsız parasal sistemin devlet kontrollü olarak oluşturulduğunu, fakat para basımını bağımsız merkez bankalarının yaptığını ve finansal sistemin de devlet tarafından gözetildiğini belirtti. Bunun yanında bağımsız merkez bankalarına sahip demokratik sistemlerde bu altyapının oluşturacağı faydaların dikkat çekebileceği vurgulanan yazıda, Libra'nın bağımsız para birimlerine bu kapsamda tehdit oluşturabileceği ve devletlerin, merkez bankalarının ve yasa yapıcıların bu sebeple endişeli olduğunun altı çizildi. Makalede ayrıca Libra'nın yaygınlaşması durumunda resmi yerel para birimleri kullanımının da azabileceğine dikkat çekilirken, bu durumun yerel parasal politika etkisini azaltacağı ve enflasyon kontrolünün de zorlaşarak daha volatil bir hal alabileceği uyarısı yapıldı.

Kaynak: DHA