Ifo: Şirketler normal iş durumuna 11 ayda geçilmesini bekliyor
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Ifo: Şirketler normal iş durumuna 11 ayda geçilmesini bekliyor

Alman şirketler, gelecek yılın yaz aylarına kadar faaliyetlerinde normale dönüş beklemiyor.

Ifo: Şirketler normal iş durumuna 11 ayda geçilmesini bekliyor
13.08.2020 11:59 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:02

Alman şirketler, gelecek yılın yaz aylarına kadar faaliyetlerinde normale dönüş beklemiyor.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) temmuz ayında yaptığı ankete göre, firmaların, Kovid-19 nedeniyle faaliyetlerinde normale dönüş için öngördükleri süre ortalama 11 ay oldu.

Ankete göre, Kovid-19 salgınının sebep olduğu ekonomik krizin en fazla etkilediği sektörlerden hizmetler sektöründe 11,7 ayda faaliyetlerde normale dönüş beklenirken, inşaat sektöründe bu süre 11,1 ay, sanayi sektöründe de 10,1 ay olarak belirlendi.

Perakende sektöründeki şirketlerin normalleşme süresine ilişkin beklentisi 10 ay, eğlence sektöründeki şirketlerin ise 17,5 ay oldu.

Ifo Makroekonomi ve Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19 salgınının sebep olduğu ekonomik krizin ardından normalleşmeye giden yolun birçok Alman şirket için halen uzun olduğunu belirterek, "(Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla getirilen) Kısıtlamalar kaldırılsa bile şirketler yine de bunun sonuçlarıyla uğraşmak zorunda kalacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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