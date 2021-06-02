Ifo'nun Alman Otomotiv Sektörüne İlişkin Mayıs Ayı Araştırması Yayınlandı

Ifo Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü tarafından Alman otomotiv sanayisinin Mayıs ayı görünümüne ilişkin hazırlanan çalışmanın sonuçları 2 Haziran Çarşamba günü kamuoyu ile paylaşıldı.

Ifo Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü tarafından Alman otomotiv sanayisinin Mayıs ayı görünümüne ilişkin hazırlanan çalışmanın sonuçları 2 Haziran Çarşamba günü kamuoyu ile paylaşıldı.

Araştırmanın sonuçlarına göre, Almanya'daki otomobil üreticileri ve onların tedarikçileri açısından Mayıs ayındaki mevcut ticari göstergelerin son üç yılın en olumlu seviyesine yükseldiği bildirildi.

Araştırma sonuçlarındaki en dikkat çekici nokta ise, tüm bu olumlu verilere karşın otomotiv firmalarında yönetici konumunda görev yapan kişilerin sektörün geleceği hakkında kötümser bir bakış açısı ortaya koymaları oldu.

Ifo'dan yapılan açıklamaya göre, otomotiv sanayisi ticari durum göstergesi Nisan ayında 23, 2 puan iken, Mayıs ayında 2018 yılından bu yana ilk kez 36, 6 puana sıçrama yaptı.

Enstitü'nün araştırmalar bölümünden sorumlu başkanlık görevini yürüten Klaus Wohlrabe tarafından yapılan açıklamada, sektör açısından ticaretin şu an için çok olumlu göründüğü, fakat üretimi küresel boyutta tehdit eden yarı iletken yongaların tedarik darboğazı nedeniyle ciddi bir belirsizlik oluştuğu belirtildi.

Biriken siparişler, üretim ve ihracat beklentileri ve piyasa iyimserliği gibi araştırma içerisinde yer alan göstergelerin tamamının Mayıs ayında düşüş gösterdiği bildirilirken, sektördeki yöneticilerin de üretim ve piyasa talebindeki büyümenin önümüzdeki dönemde yavaşlamasını bekledikleri belirtildi.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre