Ifo'nun Alman Otomotiv Sektörüne İlişkin Mayıs Ayı Araştırması Yayınlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ifo'nun Alman Otomotiv Sektörüne İlişkin Mayıs Ayı Araştırması Yayınlandı

Ifo'nun Alman Otomotiv Sektörüne İlişkin Mayıs Ayı Araştırması Yayınlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Ifo Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü tarafından Alman otomotiv sanayisinin Mayıs ayı görünümüne ilişkin hazırlanan çalışmanın sonuçları 2 Haziran Çarşamba günü kamuoyu ile paylaşıldı.

Ifo Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü tarafından Alman otomotiv sanayisinin Mayıs ayı görünümüne ilişkin hazırlanan çalışmanın sonuçları 2 Haziran Çarşamba günü kamuoyu ile paylaşıldı.

Araştırmanın sonuçlarına göre, Almanya'daki otomobil üreticileri ve onların tedarikçileri açısından Mayıs ayındaki mevcut ticari göstergelerin son üç yılın en olumlu seviyesine yükseldiği bildirildi.

Araştırma sonuçlarındaki en dikkat çekici nokta ise, tüm bu olumlu verilere karşın otomotiv firmalarında yönetici konumunda görev yapan kişilerin sektörün geleceği hakkında kötümser bir bakış açısı ortaya koymaları oldu.

Ifo'dan yapılan açıklamaya göre, otomotiv sanayisi ticari durum göstergesi Nisan ayında 23, 2 puan iken, Mayıs ayında 2018 yılından bu yana ilk kez 36, 6 puana sıçrama yaptı.

Enstitü'nün araştırmalar bölümünden sorumlu başkanlık görevini yürüten Klaus Wohlrabe tarafından yapılan açıklamada, sektör açısından ticaretin şu an için çok olumlu göründüğü, fakat üretimi küresel boyutta tehdit eden yarı iletken yongaların tedarik darboğazı nedeniyle ciddi bir belirsizlik oluştuğu belirtildi.

Biriken siparişler, üretim ve ihracat beklentileri ve piyasa iyimserliği gibi araştırma içerisinde yer alan göstergelerin tamamının Mayıs ayında düşüş gösterdiği bildirilirken, sektördeki yöneticilerin de üretim ve piyasa talebindeki büyümenin önümüzdeki dönemde yavaşlamasını bekledikleri belirtildi.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Hasan Polatkan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hülya Avşar Oğuzhan Koç Burak Sergen
Spor Gervinho Enes Ünal Ergin Ataman Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ifo'nun Alman Otomotiv Sektörüne İlişkin Mayıs Ayı Araştırması Yayınlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 23:34:59. #1.16#

title