Ifo Küresel Ekonomik İklim Endeksi 3. Çeyrekte Yüzde 2.2 Düştü

– Almanya merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Ekonomi İklim Endeksi'nin, üçüncü çeyrekteki 2.9 puan düzeyinden son çeyrekte eksi 2.2 puan düzeyine gerilediğini duyurdu.

Ifo açıklaması, söz konusu düzeyin uzun dönem ortalamasının üzerinde olduğunu vurgularken ekonomik beklentilerdeki düşüş ve endeksteki gerilemeyle küresel ekonomik büyümenin zayıfladığına dikkat çekti.

Ekonomik iklimdeki gerilemenin ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülkelerde görüldüğü belirtilirken, olumlu ekonomik beklentiler sebebiyle ekonomik iklimin yalnızca Latin Amerika bölgesinde yükseldiği vurgulandı. Gelişmiş ülkelerdeki ekonomik iklimde gözle görülür bir değişim görülmezken, ekonomik durum ve beklentiler ABD'de yükselirken, Avrupa Birliği'nde ise zayıfladı.

Uzmanlara göre, küresel ekonomik beklentilerdeki düşüş, özel tüketimdeki zayıflamadan kaynaklanırken, küresel ticari ilişkilerdeki bariyerler sebebiyle küresel ticarette de zayıflama beklenebilir. Söz konusu gelişmeler ışığında uzmanlar, küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) gelecek yıllarda ortalama olarak yüzde 3.6 artacağını öngörüyor. - İstanbul