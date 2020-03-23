Ifo: Koronavirüs, Almanya'ya 255-729 milyar avroya mal olabilir
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Ifo: Koronavirüs, Almanya'ya 255-729 milyar avroya mal olabilir

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) Başkanı Clemens Fuest, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin 2020'de Almanya'ya, senaryolara bağlı olarak 255 milyar avro ila 729 milyar avro arasında mal olacağını bildirdi.

23.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:36
Ifo: Koronavirüs, Almanya'ya 255-729 milyar avroya mal olabilir

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) Başkanı Clemens Fuest, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin 2020'de Almanya'ya, senaryolara bağlı olarak 255 milyar avro ila 729 milyar avro arasında mal olacağını bildirdi.

Fuest, yaptığı yazılı açıklamada, virüsün Almanya'da 100 milyarlarca avroluk üretim kayıplarını tetikleyerek iş gücü piyasası ve devlet bütçesi üzerinde önemli bir yük oluşturacağını vurguladı.

Fuest, "Koronavirüsün maliyeti muhtemelen son on yıllarda Almanya'da bilinen ekonomik krizlerden veya doğal afetlerden her şeyi aşacak. Senaryoya bağlı olarak ekonomik üretim 7,2 ila 20,6 puan arasında daralabilir. Bu 255 ila 729 milyar avroya karşılık geliyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık politikasında amacın, salgına karşı mücadeleden ödün vermeden ekonomik faaliyetlerin kısmi kapanışını kısaltmak olması gerektiğini vurgulayan Fuest, şunları kaydetti:

"Almanya'da ekonomik faaliyetler 2 ay kısmi bir durma noktasına gelirse senaryoya bağlı olarak maliyetler 255 ila 495 milyar avro arasında değişebilir. Bu durumda ekonomik üretim 7,2 ila 11,2 puan azalır. En iyi senaryoda, ekonomik üretimin 2 ay boyunca yüzde 59,6'ya düşeceği, üçüncü ayda yüzde 79,8 ile toparlanacağı ve son olarak dördüncü ayda yüzde 100'e ulaşacağı varsayılmaktadır."

"Koronavirüs krizi, iş gücü piyasasını sarsacak"

Clemens Fuest, ekonomik faaliyetlerin 3 aylık durması halinde ekonomik büyümede kaybın 10 ila 20,6 puan arasında ve maliyetlerin 354 ila 729 milyar avro arasında olabileceğini belirtti.

Ifo'nun hesaplamalarına göre, Almanya'da ekonomik faaliyetlerin kısmi kapanmasının bir haftalık uzatılmasının 25 ila 57 milyar avroluk ek maliyetlere sebep olacağını aktaran Fuest, "Bu da ekonomik büyümede 0,7 ila 1,6 puanlık bir düşüşe neden olacak. Uzatmanın bir aydan 2 aya çıkartılması maliyetleri 230 milyar avroya yükseltecek veya ekonomik büyümede 6,5 puanlık kayba yol açabilecek." ifadelerini kullandı.

Fuest, koronavirüs krizinin iş gücü piyasasını sarsacağına işaret ederek, Ifo tarafından ele alınan senaryolarda, sosyal güvenlik primlerine tabi 1,8 milyon kadar işin (veya 1,4 milyon tam zamanlı iş) kaybedilebileceğini ve 6 milyondan fazla çalışanın kısa süreli çalışabileceğini bildirdi.

Fuest, krizin ayrıca kamu bütçesinde 200 milyar avroluk bir delik açılmasına yol açacağını da belirtti.

Kaynak: AA

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