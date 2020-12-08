Ifo: İngiltere, Brexit'te AB'den daha fazla kaybedebilir
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Ifo: İngiltere, Brexit'te AB'den daha fazla kaybedebilir

08.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:11
Ifo: İngiltere, Brexit'te AB'den daha fazla kaybedebilir

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) yaptığı çalışmaya göre, Brexit, ekonomik olarak İngiltere'yi AB'den daha çok olumsuz etkileyecek.

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) yaptığı çalışmaya göre, Brexit, ekonomik olarak İngiltere'yi AB'den daha çok olumsuz etkileyecek.

Merkezi Münih'te bulunan Ifo'nun dış ticaret uzmanı Lisandra Flach tarafından AB ve İngiltere arasındaki ticaret rakamları değerlendirilerek hazırlanan "Almanya ve AB İngiltere'ye Ne Kadar Bağımlı? Ürün Bağımlılıkları ve Brexit'in Etkileri" başlıklı çalışma yayımlandı.

Çalışmaya göre, AB'nin İngiltere'nin ticaretinden aldığı pay, İngiltere'nin AB'nin ticaretinden aldığı paydan daha fazla. AB'nin 27 ülkesi, geçen yıl İngiltere'nin ithalatının yüzde 50'sini karşılarken, İngiltere'nin ihracatının yüzde 47'si bu ülkelere gerçekleştirildi. Bu da AB'yi İngiltere için en büyük pazar yaptı.

AB'nin 27 ülkesinin toplam ihracatının sadece yüzde 4'ü İngiltere'ye yapılırken, Birliğin ithalatının yüzde 6'sı İngiltere'den karşılandı.

Sadece 1 ila 5 arasında tedarikçisi olan, bu nedenle başka yerden tedariki zor olan ürünlerde İngiltere'nin yüzde 64 ile AB'ye bağımlı olduğu ortaya çıktı. Çoğu AB ülkesi için bu ürünlerde İngiltere'nin payı yüzde 2 ila yüzde 7 arasında değişti.

Ifo Dış Ticaret Uzmanı Lisandra Flach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Brexit ile her iki tarafın da kaybedeceğini ifade ederek, "Ancak İngiltere önemli ölçüde daha fazlasını kaybeder. 1 Ocak'tan itibaren geçerli bir ticaret anlaşması olması her iki tarafın da yararına olacaktır." ifadelerini kullandı.

Flach, Avrupa ülkelerinde çok az sayıda malın İngiltere'den yapılan ithalata büyük ölçüde bağımlı olduğuna işaret ederek, "Bundan ötürü Brexit nedeniyle ticaret maliyetlerindeki artış, 27 AB ülkesindeki şirketler üzerinde İngiltere'deki şirketler için beklenenden çok daha küçük bir etkiye sahip olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" sorunlu konuları oluşturuyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak. Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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