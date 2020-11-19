Ifo anketi: ABD Başkanı seçilen Joe Biden'in AB ekonomisine olumlu etkisi olacak
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Ifo anketi: ABD Başkanı seçilen Joe Biden'in AB ekonomisine olumlu etkisi olacak

19.11.2020 14:27 | Son Güncelleme: 19.11.2020 14:27
Ifo anketi: ABD Başkanı seçilen Joe Biden'in AB ekonomisine olumlu etkisi olacak

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ABD Başkanı seçilen Joe Biden'in Almanya ve Avrupa Birliği (AB) ekonomisi üzerinde olumlu etkilerinin olmasının beklendiğini bildirdi.

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ABD Başkanı seçilen Joe Biden'in Almanya ve Avrupa Birliği (AB) ekonomisi üzerinde olumlu etkilerinin olmasının beklendiğini bildirdi.

Ifo, Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung birlikte, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'in Almanya ve AB ekonomisine etkisine ilişkin 141 ekonomistle yapılan anketin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, ankete katılanların yüzde 71'i Biden'in ABD Başkanlığını Almanya ve AB ekonomisi için "oldukça olumlu" olarak değerlendirirken, katılanların yüzde 5'i bunu Alman ekonomisi için "çok olumlu" olarak ifade etti.

Buna karşılık, katılanların yüzde 19'u, yeni başkanın "hiçbir etkisi olmayacağını" değerlendirdi.

Katılanlara, Biden'in ABD ekonomisi üzerindeki etkisi sorulduğunda, ankete katılanların yüzde 62'si "oldukça olumlu", yüzde 9'u "çok olumlu", yüzde 12'si "oldukça olumsuz" cevabını verdi.

Ifo Kamu Maliyesi ve Politik Ekonomi Merkezi Direktörü Niklas Potrafke, konuya ilişkin değerlendirmesinde geçmişte, demokrat başkanlar döneminde ekonomik büyümenin cumhuriyetçi başkanlardan önemli ölçüde daha yüksek olduğunu vurgulayarak, "Bu böyle devam ederse, ABD ekonomisi için ileride daha iyi zamanlar görülecektir." ifadesini kullandı.

Ankete katılanların yüzde 64'ten fazlasının, Biden'ın iklim politikası, küresel kurumlarda genel iş birliği üzerindeki etkisi ve dünyada barış ve güvenlik yönündeki çabaları konusunda "olumlu" değerlendirmelerde bulunması da dikkati çekti.

Öte yandan, ankete katılan ekonomistlerin yüzde 72'si Donald Trump'ın görev süresinde ticaret politikasını "çok olumsuz" olarak nitelendirirken, bunların yüzde 19'u "oldukça olumsuz" olarak değerlendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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