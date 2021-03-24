Ifo, Almanya'nın büyüme tahminini düşürdü
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Ifo, Almanya'nın büyüme tahminini düşürdü

24.03.2021 12:57 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:03
Ifo, Almanya'nın büyüme tahminini düşürdü

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkenin bu yıla ilişkin büyüme tahminini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ederek beklenen ekonomik toparlanmayı baskılaması nedeniyle aşağı yönlü revize etti.

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkenin bu yıla ilişkin büyüme tahminini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ederek beklenen ekonomik toparlanmayı baskılaması nedeniyle aşağı yönlü revize etti.

Ifo, bu yıl için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 4,2'den 3,7'ye düşürürken ve 2022 büyüme beklentisini 2,5'ten 3,2'ye yükseltti.

Merkezi Münih'te bulunan Ifo, Almanya ekonomisine ilişkin aralık ayında paylaştığı 2021-2022'yi kapsayan büyüme tahminlerinde güncelleme yaptı.

Ekonomideki toparlanmanın istihdam artışını hızlandıracağı vurgulanan Ifo raporunda, bu yıl için yüzde 5,8, gelecek yıl için 5,3 işsizlik oranı öngörüldü.

İstihdam edilen kişi sayısının ise bu yıl 44 milyon 846 binden, önümüzdeki yıl 45 milyon 279 bine yükseleceği tahmini yapıldı.

Ifo, Alman kamu sektörünün bu yılki 122,9 milyar avro bütçe açığının, gelecek yıl 61,2 milyar avroya gerilemesini bekliyor.

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Koronavirüs krizi devam ediyor ve bu ekonomide beklenen güçlü yükselişi baskılıyor." ifadesini kullandı.

"2020 ile 2022 yılları arasında koronavirüs krizinin toplam maliyetini (feragat edilen ekonomik üretim) 405 milyar avro olarak hesapladıklarını" ifade eden Wollmershaeuser, tahminlerinin büyük ölçüde salgının ilerleyişine bağlı olduğunu vurguladı.

Wollmershaeuser, "Koronavirüs krizinden doğrudan etkilenen hizmet sektöründe satışlar, sadece üç ay daha ilk çeyrekte görülen düşük seviyede kalacak olsaydı, bu yıl GSYH 0,3 puan daha düşük yani yüzde 3,4 olacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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