Ifo: Alman iş dünyasının morali yükselişini sürdürüyor
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Ifo: Alman iş dünyasının morali yükselişini sürdürüyor

24.09.2020 12:31 | Son Güncelleme: 24.09.2020 12:31
Ifo: Alman iş dünyasının morali yükselişini sürdürüyor

Almanya'da geçen ay 92,5 puan olan Ifo İş Dünyası Endeksi, eylülde 93,4 puana yükseldi.

Almanya'da geçen ay 92,5 puan olan Ifo İş Dünyası Endeksi, eylülde 93,4 puana yükseldi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Almanya İş Anketi nihai sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, ağustosta 92,5 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Endeksi, koronavirüs salgını sonrası ekonomik faaliyetlerdeki artışın etkisiyle bu ay 93,4 puana yükseldi. Böylece endeks, 5 aydır art arda artış kaydetti.

Söz konusu dönemde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi 97,2'den 97,7 puana, Mevcut Durum Endeksi de 87,9'dan 89,2 puana yükseldi.

"İşlerin daha da iyileşmesini bekliyorlar"

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman yöneticiler arasındaki duyarlılığın eylülde daha da iyileşmeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ifo İş Dünyası Endeksi, ağustosta 92,5 puandan eylülde 93,4 puana çıktı. Şirketler, mevcut iş durumlarını ağustosa göre belirgin şekilde daha da olumlu değerlendirdi. İşlerin daha da iyileşmesini bekliyorlar. Alman ekonomisi, artan Kovid-19 vaka sayılarına rağmen istikrar kazanma yolunda ilerliyor."

Almanya'da ekonomi, ikinci çeyrekte yüzde 9,7 küçülmüştü. Üçüncü çeyreğin başında ekonomideki toparlanmaya rağmen Kovid-19 salgınında artan vaka sayısı, seyahat uyarıları ve yeni kısıtlamalarla ilgili endişelerin toparlanmanın kırılgan kalmasını sağladığı belirtiliyor.

Bu arada, Ifo, 22 Eylül'de, koronavirüsün ekonomik etkileri dolayısıyla Alman ekonomisinde yaşanacak küçülmeye ilişkin tahminini yüzde 6,7'den yüzde 5,2'ye revize etmişti. 2021 büyüme beklentisini yüzde 6,4'ten yüzde 5,1'e düşüren Ifo, 2022'de ise yüzde 1,7 büyüme öngörmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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