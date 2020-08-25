Ifo: Alman iş dünyasının morali toparlanmaya devam ediyor
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Ifo: Alman iş dünyasının morali toparlanmaya devam ediyor

Almanya'da geçen ay 90,4 olan Ifo İş Dünyası Endeksi, ağustosta art arda dördüncü kez artış kaydederek 92,6'ya yükseldi.

Ifo: Alman iş dünyasının morali toparlanmaya devam ediyor
25.08.2020 11:51 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:51

Almanya'da geçen ay 90,4 olan Ifo İş Dünyası Endeksi, ağustosta art arda dördüncü kez artış kaydederek 92,6'ya yükseldi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği ağustos ayı Almanya İş Anketi nihai sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, temmuzda 90,4 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Endeksi, bu ay koronavirüs salgını sonrası ekonomik faaliyetlerde artışın etkisiyle 92,6 puana yükseldi. Söz konusu 2,2 puanlık artış, art arda aylık dördüncü artış olarak kayıtlara geçti.

Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi ise bu dönemde 96,7 puandan 97,5'e ve Mevcut Durum Endeksi de 84,5 puandan 87,9 puana yükseldi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman yöneticiler arasındaki duyarlılığın "iyileşmeye" devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ifo İş Dünyası Endeksi, temmuzda 90,4 puandan ağustosta 92,6 puana çıktı. Şirketler mevcut iş durumlarını temmuza göre belirgin şekilde daha olumlu değerlendirdi. Onların beklentileri de biraz daha iyimserdi. Alman ekonomisi toparlanma yolunda ilerliyor."

Almanya'da ekonomi, ikinci çeyrekte yüzde 9,7 küçülmüştü. Üçüncü çeyreğin başında ekonomideki toparlanmaya rağmen, Kovid-19 salgınında artan vaka sayısı, seyahat uyarıları ve yeni kısıtlamalarla ilgili endişeler ekonomide toparlanmanın kırılgan kalmasını sağladığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

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