Ifo: Alman iş dünyasının morali Kovid-19'daki vaka artışına rağmen martta yükseldi
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Ifo: Alman iş dünyasının morali Kovid-19'daki vaka artışına rağmen martta yükseldi

Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Ifo: Alman iş dünyasının morali Kovid-19'daki vaka artışına rağmen martta yükseldi

Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa rağmen, geçen ay 92,7 puan olan Ifo İş Dünyası Endeksi martta 96,6 puana yükseldi.

Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa rağmen, geçen ay 92,7 puan olan Ifo İş Dünyası Endeksi martta 96,6 puana yükseldi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği mart ayı Almanya İş Anketi nihai sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, şubatta 92,7 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Endeksi, Kovid-19'da vaka artışına rağmen bu ay 96,6 puana yükseldi. Böylece endeks, Haziran 2019'dan beri en yüksek değerine ulaştı.

Söz konusu dönemde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi 95'ten 100,4 puana, Mevcut Durum Endeksi de 90,6'dan 93 puana çıktı.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman yöneticiler arasındaki duyarlılığın martta önemli ölçüde iyileştiğini belirterek "Ifo İş Dünyası Endeksi, şubatta 92,7 puandan martta 96,6 puana çıktı. Bu, Haziran 2019'dan beri en yüksek değer. Şirketler mevcut durumdan daha memnundu. Gelecek altı aya yönelik iyimserlik geri döndü." ifadesini kullandı.

Alman hükümeti, Almanya 4 Mart'ta kademeli normalleşmeye geçme kararı almıştı.

Ifo, 24 Mart'ta, Alman ekonomisinde bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 4,2'den 3,7'ye revize etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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