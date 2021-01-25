Ifo: Alman iş dünyasında salgında ikinci dalgayla birlikte iyimserlik azalıyor
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Ifo: Alman iş dünyasında salgında ikinci dalgayla birlikte iyimserlik azalıyor

25.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:04
Ifo: Alman iş dünyasında salgında ikinci dalgayla birlikte iyimserlik azalıyor

Almanya'da geçen ay 92,1 puan olan Ifo İş Dünyası Endeksi, ocakta 90,1 puana düşerken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgayla gelen yeni kısıtlamaların Alman ekonomisindeki toparlanmayı geçici olarak durdurmasından dolayı Alman şirketlerinin daha kötümser olduğu bildirildi.

Almanya'da geçen ay 92,1 puan olan Ifo İş Dünyası Endeksi, ocakta 90,1 puana düşerken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgayla gelen yeni kısıtlamaların Alman ekonomisindeki toparlanmayı geçici olarak durdurmasından dolayı Alman şirketlerinin daha kötümser olduğu bildirildi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği ocak ayı Almanya İş Anketi nihai sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, aralıkta 92,1 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Endeksi, Kovid-19'da ikinci dalgayla sıkılaştırılan kısıtlamalar nedeniyle bu ay 90,1 puana geriledi.

Söz konusu dönemde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi 93'ten 91,1 puana, Mevcut Durum Endeksi de 91,3'ten 89,2 puana indi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman yöneticiler arasındaki duyarlılığın ocakta bozulduğunu belirterek, "Ifo İş Dünyası Endeksi, aralıkta 92,1 puandan ocakta 90,1 puana indi. Şirketlerin mevcut durum değerlendirmeleri de geçen aya göre daha kötüydü. Gelecek altı ay için daha öncesine göre daha fazla karamsardılar. Kovid-19'da ikinci dalga Alman ekonomisindeki toparlanmayı şimdilik durma noktasına getirdi." ifadesini kullandı.

Almanya'da ekonomi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sebep olduğu sağlık ve ekonomik kriz nedeniyle 2020'de yüzde 5 küçülerek, 10 yıldır aralıksız büyümeye son vermişti.

19 Ocak'ta Almanya'da Kovid-19 salgınına karşı mücadelede 5 Ocak'ta alınan ve 31 Ocak'a kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 14 Şubat'a kadar uzatıldı.

Bu uzatmadan önce 18 Ocak'ta Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisinin Kovid-19 salgınında "su üstünde" kalmayı başardığını ancak salgının yayılmasını önlemeye yönelik kısıtlamaların tekrar uzatılması durumunda ekonomide büyük bir gerileme yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

Alman hükümetinin 27 Ocak'ta yayınlayacağı ekonomiye ilişkin yıllık raporda bu yıl için GSYH'de büyüme beklentisini yüzde 4,4'ten 3'e revize etmesi bekleniyor.

Ekonomistler, sıkılaştırılan tedbirler imalat ve inşaat sektörünü doğrudan etkilemese de ülkede ekonomik faaliyetlerin yılın ilk çeyreğinde durgunlaşmasını bekliyor.

Dördüncü çeyreğin başındaki ekonomideki toparlanmaya rağmen Kovid-19 salgınında artan vaka sayısı, seyahat uyarıları ve yeni kısıtlamalarla ilgili endişelerin bundan sonraki süreçte toparlanmanın kırılgan kalmasını sağlayacağı belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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