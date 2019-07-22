İflasın eşiğine gelen kanatlı sektörü devletten acil destek bekliyor

Irak'ın yumurtanın yanı sıra birçok ürünün ithalatını yasaklaması sektör temsilcilerini harekete geçirdi.

İflasın eşiğine gelen kanatlı sektörü devletten acil destek bekliyor

Irak'ın yumurtanın yanı sıra birçok ürünün ithalatını yasaklaması sektör temsilcilerini harekete geçirdi. Yurtiçi piyasada yaşanan arz fazlası nedeniyle fiyatların maliyetlerinin altında kaldığını vurgulayan sektör temsilcileri iflasın eşiğine geldiklerini belirterek devletten acil destek istediler.

Kaynak: Dunya.com

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