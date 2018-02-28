İflas Ertelemeyi Kaldırarak, Alacaklılar ile Borçlunun Müzakere Etmesi ve Anlaşmalarının Mahkemece...
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İflas Ertelemeyi Kaldırarak, Alacaklılar ile Borçlunun Müzakere Etmesi ve Anlaşmalarının Mahkemece...

İflas ertelemeyi kaldırarak, alacaklılar ile borçlunun müzakere etmesi ve anlaşmalarının mahkemece tasdiki temeline dayanan konkordato kurumunu işlevsel hale getiren tasarı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

İflas Ertelemeyi Kaldırarak, Alacaklılar ile Borçlunun Müzakere Etmesi ve Anlaşmalarının Mahkemece...

İflas ertelemeyi kaldırarak, alacaklılar ile borçlunun müzakere etmesi ve anlaşmalarının mahkemece tasdiki temeline dayanan konkordato kurumunu işlevsel hale getiren tasarı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı

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