İflas edince kadın ticaretine başlamış
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İflas edince kadın ticaretine başlamış

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, biri 18 yaşından küçük, 5'i yabancı uyruklu 6 kadına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan R.T. ile C.N. isimli kadın sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İflas edince kadın ticaretine başlamış
06.06.2020 12:30 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:34

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, biri 18 yaşından küçük, 5'i yabancı uyruklu 6 kadına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan R.T. ile C.N. isimli kadın sevk edildikleri adliyede tutuklandı. R.T. ifadesinde, market ve otel işletirken tefecilerden aldığı parayı ödeyemeyince iflas ettiğini, bunun üzerine de internet sitesi kurarak kadın ticaretine başladığını anlattı.

Manavgat'ın Kavaklı ve Salkımevler Mahalleleri'ndeki bazı evlerde fuhuş yaptırıldığı iddiası üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda R.T. isimli şüphelinin yurt dışından getirdiği kadınlara fuhuş yaptırdığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri geçen çarşamba günü 3 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda R.T. ve suç ortağı Y.G. ile fuhuş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu kadınlar M.U. ve C.N. gözaltına alındı. Operasyonda kapsamında fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu T.T.K., S.K. ve O.B. ile 17 yaşındaki G.R. de yakalandı.  

'BAZI GÜNLERDE MÜŞTERİLERDEN TALEP FAZLA OLUYORDU'Daha önce market ve otel işleten, tefecilerden aldığı parayı ödeyemeyince de iflas ettiği saptanan R.T., polise verdiği ifadesinde, iflasın ardından kadın ticaretine başladığını bu amaçla internet sitesi kurdurduğunu anlattı. R.T., "Çeşitli kadınların fotoğraflarının olduğu siteden ve sosyal medyadan yayınladığım telefon numaralarıyla bana ulaşan müşterilere yabancı uyruklu kadınları gönderiyordum. Bazı günlerde talep fazla oluyordu. O zaman yabancı uyruklu E.Z. ile O.S.'den kadın istiyordum" dedi.Y.Y. adlı bir kişinin, Türk uyruklu G.R. ile annesine 75 bin liralık senet imzalattırdığını bu parayı ödemesi için G.R.'nin de kendisine müşteri bulduğunu iddia etti.Bunun üzerine polis Y.Y.'nin evine baskın yaptı. Evde bulunan 75 bin liralık senede el konuldu. G.R.'nin annesine otomobil sattığını, senedi de bu nedenle aldığını söyleyen Y.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.YABANCI UYRUKLU KADINLAR SINIRDIŞIG.R., işlemlerinin ardından Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne, yabancı uyruklu O.B., S.K. ve T.T.K., sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.BİR ŞÜPHELİ GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

2'si erkek 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, adliye binasına girerken gazetecilere "Herhalde terörist olsak bu kadar çekmezdiniz bizi" diyerek, tepki gösterdi. Y.G., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden R.T. ve C.N. isimli kadın 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan tutuklanırken, M.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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