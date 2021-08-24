İffet Anıtı'na Kurtuluş Ziyareti

Hükmü PEKMEZCİBayburt'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 103. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Yukarı Kırzı Köyü'nde bulunan Şehit Kadınlar İffet Anıtı ziyaret edildi.

Hükmü PEKMEZCİBayburt'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 103. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Yukarı Kırzı Köyü'nde bulunan Şehit Kadınlar İffet Anıtı ziyaret edildi. 1916-1918 yılları arasında Bayburt'ta gerçekleşen Ermeni mezalimi sırasında Yukarı Kırzı Köyü'nde namuslarını korumak adına çocuklarıyla birlikte su kuyularına atlayarak şehadet şerbetini içen kadınlar anısına yaptırılan anıtın bulunduğu Yukarı Kırzı Köyü'nde düzenlenen törende şehit kadınlar için dua edildi. Duanın ardından Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci ile protokol üyeleri anıtta bulunan temsili mezarlara karanfil bıraktılar. Daha sonra anıtın yanında bulunan müzeyi gezen protokol üyeleri buradan ayrıldılar. Ziyaretlere Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Bilgin, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Alb. Ramazan Yiğit, Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ile Nesimuttin Selçuk, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci, İYİ Parti Bayburt İl Başkanı Yılmaz Kırıcı, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Babacan, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumlarının amirleri, Bayburt Belediyesi birim müdürleri, stk temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: Habermetre