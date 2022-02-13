IFCO ihracata 1 milyar doların üzerinde katkı sunacak

İSTANBUL (İHA) - İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, IFCO- İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın Avrupa'nın kendi alanındaki en büyük büyük organizasyonu olduğunu söyledi.

İstanbul Hazir Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, bu yıl ilk kez düzenlenen IFCO - İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın Avrupa'nın kendi alanındaki en büyük büyük organizasyonu olduğunu belirtti.

Basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya gelen Mustafa Gültepe, Türkiye'de daha önce bu çapta bir etkinlik gerçekleştirilmediğinin altını çizdi. Mustafa Gültepe, 9-11 Şubat tarihleri arasında düzenlenen ve 600'ü aşkın uluslararası katılımcının yer aldığı IFCO Fuarı'nın yaklaşık 100 ülkeden 25 bin ziyaretçiyi ağırladığını bildirdi.

Gültepe "İkincisini 24-26 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceğimiz IFCO Fuarı'ndan toplamda sektör ihracatına 1 milyar doların üzerinde katkı sağlamasını bekliyoruz" dedi.

İstanbul Ticaret Odası ve sektör derneklerinin katkısı ile büyük bir fuara imza attıklarını belirten İHKİB Başkanı Gültepe şöyle devam etti: "Pandemi nedeni ile 3 yıldır erteliyorduk. Herkesin bir özlemi vardı. Büyük olsun hepimizin olsun dedik ve 3 fuarı bir çatı altında topladık. Artık hazır giyim sektörünün tek fuarı var. 600'e yakın ulusal ve uluslararası firma yarısı yabancı olmak üzere yaklaşık 100 ülkeden 25 bin ziyaretçiyi ağırladı. 35 bin metrekare alanda Avrupa'nın en büyük fuarını gerçekleştirmiş olduk. 3 günde 150 firma ile görüştük. Hepsi mutluydu. İlk kez bu kadar insanın yüzlerinin güldüğü bir fuar oldu. Hedefimiz söz konusu fuarı 100 bin metrekareye çıkarmak. Hazırlık sürecinden itibaren alım heyetlerinin yoğun ilgisiyle karşı karşıya kaldık. Özellikle Türkiye ile daha önce hiç çalışmamış markaların gelmesi bizi heyecanlandırıyor. Kadın, erkek çocuk giyimden iç giyime, gelinlik ve abiyeden deri, kürk konfeksiyona tüm ürün gruplarını tek çatı altında topladığımız fuarımız ihracatta yeni bir sinerji oluşturdu. Bu sinerjinin elbette pozitif yansıması olacak. 2021'de 20,3 milyar dolar ihracatla rekor kırmıştık. 2022'ye de yine artış trendi ile başladık. IFCO - İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı 23 milyar dolarlık ihracat hedefimizin itici güçlerinden biri olacak."

"Artan maliyetler en büyük sorunumuz"

Sektör sorunları arasında ilk sırada artan maliyetlerin geldiğine işaret eden Gültepe, kur seviyesinin ise bu kapsamda ihracatın sürdürülebilirliğini negatif etkilediğini anlattı. Gültepe, "Yılbaşından bu yana beyaz yaka ile birlikte çalışan maliyetleri yüzde 60, enerji maliyeti yüzde 150 arttı. Geçen yılın son çeyreğinden bu yana hazır giyim ürünlerinde fiyat artışı yüzde 60-70'i buldu. Bu son artışların hammadde fiyatlarına etkisi yüzde 10 oldu. Bunun etkilerini ise önümüzdeki kış sezonu ürünlerinde göreceğiz. Hali hazırda yazlık ürünlerin üretimi tamamlandı" dedi.

Bu ortamda rekabetçi kurun önemine dikkat çeken Gültepe, kurun bulunduğu seviyenin ihracatçı açısından çok da rekabetçi olmadığının altını çizdi. Gültepe, "Dolar/TL, 13,5-15 arasında olmalı. Aşağısı tehlikeli" dedi.

Gültepe, lojistik maliyetleri ve konteyner krizinin devam ettiği sürece Türkiye'ye talebin de devam edeceğini dile getirdi.

Öte yandan son dönemde yaşanan enerji krizinin sektörde dönüşümü de hızlandırdığını anlatan Gültepe, "Bir çok şirket, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımı artırdı. Söz konusu alanda gerçekleştirilecek yatırımlara destek verilmeli" dedi.

Hazır giyim sektöründeki yatırımlara da değinen Gültepe sözlerini şöyle tamamladı:

"Hazır giyim sektörü, yatırım ve istihdam da ilk sırada gelen sektörlerden biri. Özellikle Anadolu'da gerçekleştirdiği yatırımların da katkısı ile pandemi döneminde bile 80 bin yeni istihdam sağladık. Ancak bugüne geldiğimizde ise yatırımlarda duraklama yaşanıyor. İnsanlar önünü göremiyor. Yatırım maliyetleri çok fazla arttı, üstelik finansmana ulaşmak da zorlaştı. Daha önce yapılan yatırımlar tamamlanacak ama yeni yatırım konusunda iştah yok. İlk yarı sonuna kadar böyle gider. İkinci yarıda ekonomik konjonktüre göre yeniden hareketlenebilir.

Öte yandan son dönemde krediye ulaşmak da zorlaştı. Her gün yeni bir şey çıkıyor ve bunlarda da teferruat çok fazla oluyor. Eximbank kredilerine ulaşabilirsek ihracatı artırabiliriz. Hammaddeye ödediğimiz ücret arttı. 100 birim iken 189 birim oldu. Dolayısıyla sermayeye ihtiyaç arttı, kredilerin de bu ölçüde artması lazım." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi