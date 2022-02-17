IFC, Uygurların zorla çalıştırılmasıyla bağlantılı şirketlere kredi vermekle suçlanıyor

Dünya Bankası grubunun özel sektördeki kolu olan Uluslararası Finans Kurumunun (IFC), Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkleri ve etnik grupların zorla çalıştırılmasıyla bağlantılı şirketlere yüz milyonlarca dolar kredi verdiği öne sürüldü.

Washington DC merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council tarafından "Finansman ve Soykırım: Uygur Bölgesinde Kalkınma Finansmanı ve Kriz" başlıklı bir rapor yayımlandı.

Raporda IFC'nin son 4 yılda Uygurların zorla çalıştırılmasında yer alan 4 Çinli şirkete yüz milyonlarca dolar kredi verdiği belirtildi.

Söz konusu şirketlerin zorla çalıştırmanın yanı sıra topraklara el koyma, çevreye zarar verme ve kültürel miras alanlarını yok etme gibi faaliyetlerde bulunduğuna işaret edilen raporda, söz konusu 4 şirketin IFC'den aldıkları kredilerin değerinin 485 milyon doları bulduğunun altı çizildi.

Bu şirketlerin isimlerinin ise Chenguang Biyoteknoloji Grubu, Camel Grubu, Century Sunshine ve Jointown Eczacılık Grubu olduğu aktarıldı.