Ifad Türkiye'de Ofis Açacak

Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu'nun (IFAD) Türkiye'de bir ofis açmasına ilişkin imzalar atıldı.



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemizin üyesi olduğu Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu'nun (IFAD) Türkiye'de bir ofis açmasına ilişkin 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu Arasında IFAD Ülke Ofisinin Kurulmasına İlişkin Evsahibi Ülke Anlaşması', Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk Çelik ile IFAD Başkanı Gilbert Houngbo arasında 3 Temmuz 2017 tarihinde Roma'da imzalanmıştır" denildi.



Açıklamada, "Söz konusu anlaşmayla 1977'den bu yana üyesi bulunduğumuz ve çalışmalarına aktif destek verdiğimiz anılan kuruluşla ülkemiz arasındaki ilişkilerin daha ileriye taşınması amaçlanmaktadır. Anlaşma ayrıca, ülkemizin IFAD'ın bölgesel çalışmalarıyla ilgili merkezi konumunun geliştirilmesine de hizmet edecektir" ifadesine yer verildi. - ANKARA