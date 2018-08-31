Ifa 2018, Berlin'de Kapılarını Açtı

Almanya'nın Berlin kentinde 5 Eylül'e kadar sürecek tüketici elektroniği fuarı IFA 2018, resmi olarak ziyaretçilere kapılarını açtı.

Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak nitelendirilen IFA 2018, bugün başladı. Teknolojiseverlerin yoğun ilgi gösterdiği fuara, yapay zeka teknolojileri damga vurdu.

Akıllı ev sistemleri, robot teknolojileri, artırılmış gerçeklik ve son teknoloji ile kurgulanan görüntü ve ses sistemlerinin öne çıktığı fuarda, bin 814 firma, yeni teknoloji ve ürünlerini sergiliyor.

Bu yıl 58'incisi düzenlenen IFA 2018'e binlerce ziyaretçinin katılımı beklenirken, katılımcılar arasında Arzum, Arçelik, Beko, Grundig ve Vestel gibi önemli Türk şirketleri de yer aldı.

Geçen yıl akıllı teknolojiler, nesnelerin interneti ve giyilebilir teknolojilerin öne çıktığı fuarda, bu yıl da yapay zeka, ekran gerçekliği artırılmış yeni tasarım televizyonlar ve enerji tasarruflu cihazlar katılımcıların ilgi gösterdiği ürün ve teknolojiler arasında bulunuyor.

Şirketlerin tasarım, teknoloji ve inovasyonun yanı sıra bu yıl, ürünlerinde çevreye duyarlılık ve yenilenebilirliğe önem verdiği dikkati çekiyor. Özellikle ev elektroniği ve ses kontrolü konusundaki dikkati çekici ürünler de fuardaki yerini aldı. Fuarda, gelecekte otomobil dünyasında yerini alacak yeni teknolojiler de bulunuyor.

IFA 2018, 5 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.