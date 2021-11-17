IF Wedding Fashion İzmir'den görkemli gala

İZMİR (Habermetre) - Avrupa'nın en büyük moda fuarlarından IF Wedding Fashion İzmir'in açılış gününe özel defilesinde moda şöleni yaşandı. Tasarımcı Cihan Nacar'ın fuara özel hazırladığı "Saklı Bahçe" isimli defile moda severlere sunuldu. Galaya katılan Başkan Soyer defile sonunda Nacar'a teşekkür plaketi takdim etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) ve İZFAŞ tarafından düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir-15. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nın gala defilesi izleyenleri büyüledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de takip ettiği defilede, ünlü tasarımcı Cihan Nacar'ın fuara özel hazırladığı "Saklı Bahçe" koleksiyonu modaseverlere sunuldu. Biri gelinlik, 30 parçadan oluşan tasarımları ünlü mankenler taşıdı. Gecenin sunuculuğunu ise Burcu Esmersoy yaptı. Defilenin ardından Başkan Tunç Soyer, Nacar'a teşekkür plaketi takdim etti.

Gala gecesi, ünlü şarkıcı Sibel Can'ın konseri ile devam etti. Sibel Can sevilen şarkılarını IF Wedding Fashion İzmir katılımcıları ve konukları için seslendirdi.

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