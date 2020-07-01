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İEÜ'nün projesine AB'den 2 milyon avro destek

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sürdürülebilir Enerji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu tarafından hazırlanan proje, Avrupa Birliği'nden (AB) 2 milyon avro destek almaya hak kazandı.

İEÜ'nün projesine AB'den 2 milyon avro destek
01.07.2020 11:57 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:16

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sürdürülebilir Enerji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu tarafından hazırlanan proje, Avrupa Birliği'nden (AB) 2 milyon avro destek almaya hak kazandı.

İEÜ'den yapılan açıklamada, projenin, ülke elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 6'sının gerçekleştiği İzmir'de enerji verimliliğini artırmak, yenilenebilir enerji yatırımları için uygun zemini oluşturmak ve 38 milyon lira seviyesinde tasarruf sağlamak amacıyla hazırlandığı belirtildi.

Avrupa'daki 5 ülkeden akademisyenlerle iş birliğine gidilerek hazırlanan "ENCHANT" adlı projenin AB'den destek almaya hak kazandığı ifade edilen açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ve Gediz Elektrik'in de ortak olarak yer aldığı bu çalışma sayesinde karbon salımının en az 1 milyon ton azaltılması ve hane halkının enerji tüketiminde de yüzde 15 tasarruf sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'de kişi başına yıllık elektrik tüketimi yaklaşık 3 bin 700 kilovatsaat iken İzmir'de bu rakamın 4 bin 400 kilovatsaati aştığına ve toplam enerji tüketiminin yüzde 30'unun hane halkı kullanımı kaynaklı olduğuna işaret edildi.

İzmir'deki ortalama tüketimin azaltılması ve enerji tasarrufunda öncü olunması için proje yürütücüsü olarak Biresselioğlu ve araştırmacı olarak Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muhittin Hakan Demir'in çalışmalara başladığı belirtilen açıklamada, İtalya, Norveç, Avusturya, Romanya ve Almanya'dan akademisyenler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve enerji sağlayıcılarıyla birlikte çalışan İzmir Ekonomi Üniversitesi ekibinin ortak olduğu projenin, Avrupa ülkelerinde de uygulanmasının kararlaştırıldığı ve Ufuk 2020 programı kapsamında 2 milyon avro destek almaya hak kazandığı kaydedildi.

Enerji tüketimi en yüksek ilçeler Konak, Karabağlar ve Bornova

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Biresselioğlu, İzmir'de enerji tüketimi en yüksek ilçelerin Konak, Karabağlar ve Bornova olduğunu ifade etti.

Vatandaşlarda enerji tüketimine ilişkin farkındalık oluşturmak gerektiğini belirten Biresselioğlu, şunları kaydetti:

"Örneğin, evlerdeki beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerinin bilinçsiz kullanımı bunda çok etkili. Çamaşır ve bulaşık makinesi gibi aletlerin kullanım şekli ve hangi saatte çalıştırıldığı dahi belirleyici oluyor. Klimalar birçok evde yanlış kullanılıyor, bir açılıp bir kapatılıyor. Tüm bunları projede aktaracağız. Hanelerde yapılan yanlışlar, en çok enerji kaybının hangi gerekçelerle olduğu gibi birçok konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gediz Elektrik ile beraber çalışarak reçete sunacağız. Vatandaşlar üzerinde etkili olacak söylemleri anlatacağız. Sosyal medya kanalları, toplu ulaşım araçları, billboardlar ve spor tesislerindeki panolar gibi mecralar aracılığıyla, nasıl bir etkileşim sağlanması gerektiğini aktaracağız. İzmir özelinde, etkili bir iletişim kampanyası hazırlayacağız."

"En az 2 milyon kişiye ulaşmayı amaçlıyoruz"

Biresselioğlu, İzmir'de enerji tasarrufu potansiyelinin yüksek ve düşük olduğu bölgelerin de belirleneceğini bildirdi. Prof. Dr. Biresselioğlu, şunları ifade etti:

"Yenilenebilir enerji yatırımları için İzmir'de yıllık 4 milyon avroluk zeminin oluşturulmasını hedefliyoruz. İzmir'de en az 2 milyon kişiye ulaşmayı amaçlıyoruz. AB üyesi ülkeler, gelecek 10 yılda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında 380 milyar avro yatırım yapmayı planlıyor. İçinde bulunduğumuz çağ, enerji verimliliğini şart koşuyor. Bu konuda herkes bilinçlenmeli. Temel politikalar arasında enerji verimliliğini artırmaya, enerji tüketimini ve karbon yoğunluğunu azaltmaya yer verilmeli."

Kaynak: AA

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