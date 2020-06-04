İEÜ'nün projesine '17 milyonluk' doping İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (İEÜ+KREA) girişimcilik ve inovasyon alanında projeler üretmeyi amaçlayan "Create In İzmir" projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yaklaşık 17 milyon lira destek almaya hak kazandı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (İEÜ+KREA) girişimcilik ve inovasyon alanında projeler üretmeyi amaçlayan "Create In İzmir" projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yaklaşık 17 milyon lira destek almaya hak kazandı.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir Turizm ve Tanıtma Vakfı (İZTAV) ve Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) iş birliğiyle hayata geçirilen projenin, İzmir'in gelişmesi için büyük önem taşıdığını söyleyen İEÜ+KREA Müdürü Sevay İpek Aydın, "Create In İzmir, Türkiye genelindeki 100'ü aşkın proje arasından seçildi. İzmir'in dünya genelindeki tanınırlığının artması, kreatif endüstriler için şehrimizin cazip hale getirilmesi ve stratejik faaliyetlerin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat yakaladık" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Avrupa Komisyonu Rekabetçi Sektörler Programı Yaratıcı Endüstriler Fonu" kapsamında katkı sağladığı Create In İzmir'de, girişimcilik ve inovasyon alanındaki tüm projeler ve iş birliklerinin dijitalleşme süreçleri desteklenerek, daha iyilerinin hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılacak. İzmir'deki firmaların nelere ihtiyaç duyduğu tek tek belirlenerek, raporlar hazırlanacak. İzmir'e özel sektörel lobicilik faaliyetleri ve AR-GE çalışmalarını da içeren proje kapsamında, yabancı ülkelerden konukların da katılımıyla ulusal ve uluslararası paneller, toplantılar düzenlenecek. İzmir'in potansiyeliyle güçlenen yeni projelerin ortaya konması için güç birliği ile çalışılacak. Projelerin etkin olarak tanıtılması için kapsamlı bir yol haritası oluşturulacak. Şirketlerin finans kaynaklarına kolaylıkla erişmesi için atılması gereken adımların da belirtileceği proje, yabancı yatırımın İzmir'e yönelmesinin de önünü açacak.

Yatırım İzmir'e gelecek

İEÜ+KREA Müdürü Sevay İpek Aydın, 8 bin 500 yıllık tarihe sahip olan İzmir'in, tüm özellikleriyle dünyanın en potansiyelli şehirleri arasında yer aldığını belirtti. İzmir'deki kreatif endüstrilerin yapılarını analiz ettiklerini dile getiren Aydın, iki yıl içerisinde İzmir'in ihtiyaç duyduğu yol haritasını çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı. Aydın, "Ülkemizde, Avrupa Komisyonunun ilgili fonunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız yönetiyor. Çağın gerekleri doğrultusunda, şehirlerin gelişimine yönelik nitelikli ve güçlü dijital dönüşümü destekleyen bir proje olması, fondan yararlanmak için en önemli ayırt edici kriter oldu. Her yıl, çok sayıda proje Bakanlığa iletiliyor. En ince ayrıntısına kadar inceleme yapılarak, desteklenmesi kararlaştırılan projeler belirleniyor. Create In İzmir projesi de bunlardan biri oldu. İZKA, İZTAV ve EGİAD ile birlikte, uyum içinde çalışarak hayata geçirdiğimiz proje, inanıyorum ki şehrimize güç katacak. Temeli, kesiştiği tüm sektörlerdeki ürün ve hizmetleri piyasada daha güçlü ve farklı hale getirmek olan, kişisel ya da kurumsal beceri ile yeteneğe dayanan kreatif endüstriyel faaliyetlere de yol gösterecek" diye konuştu.

Bilişim ve tasarımın kesiştiği yer

Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Amerika'daki Silikon Vadisi; herkesin bildiği, kendine özgü havası bulunan, kreatif fikirler için ilham kaynağı olarak görülen bir nokta. Biz, İzmir'i bilişim ve tasarımın kesiştiği bir nokta haline getirmeyi amaçladık. Aynı zamanda kreatif beyinlerin İzmir'de kalmasına da olanak sağlamak istedik. Projemiz, kreatif endüstrilerle uğraşan iş dünyasını İzmir'de bir araya getirmeyi de hedefliyor. Projemiz, tamamen dijital olarak hayata geçebilecek nitelikte kurgulandı. Bu sayede, korona virüsün projemize yönelik çalışmaların önüne geçmesini de engellemiş olduk. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." - İZMİR

Kaynak: İHA